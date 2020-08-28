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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Erol Bulut yeni transferi açıkladı!
28.08.2020 - 18:55 |

Son dakika | Erol Bulut yeni transferi açıkladı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, 1-1 berabere kaldıkları Alanyaspor maçının ardından konuştu. Bulut, henüz resmi olarak açıklanmayan Valencia transferinden memnun olduğunu söyledi

Son dakika | Erol Bulut yeni transferi açıkladı!
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Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, 1-1 berabere biten Alanyaspor maçının ardından konuştu.

"Maçın başında serbest atıştan yemememiz gereken bir gol yedik. Oyunun hakimiyeti bizdeydi. Biz çok sayıda gol pozisyonuna girdik, değerlendiremedik. Rakibin 1-2 tane gol pozisyonu vardı. Baskılı oynamak istedik, alanları daraltmak istedik. Bunları iyi bir şekilde yaptık."

Valencia'yı açıkladı
Bulut ayrıca henüz resmi olarak açıklanmayan Valencia transferinden memnun olduğunu söyledi. Bulut, "İnşallah 2-3 transfer daha gelecek. Valencia da bizimle gerçek seviyesine çıkacak. İyi bir futbolcu.. Meksika'da oynadı. Meksika'da lig öyle kolay değil, zor bir lig. Valencia önde basan, rakibe pres yapan bir oyuncu. Belki fazla uzun değil ama kafa golleri de olan bir oyuncu" dedi.

Son dakika | Erol Bulut yeni transferi açıkladı

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