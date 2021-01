Son dakika - Erol Bulut'tan İrfan Can Kahveci yanıtı!

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

Yayın kuruluşa konuşan Bulut, "Maçla ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Maçtan önce konuştuğumda, stüdyo hakkında çok olumlu bir bilgi gelmedi bize. Bizim tutumumuz bu şekilde devam edecek. Bu şekilde devam ederse, iyi şeyler olmayacak. Değişim gösterilmesi gerekiyor diye düşünüyorum." dedi.

"Riske atmadık"

"Pelkas’ta hafif bir sertlik oldu. Erken oyundan aldık, riske atmadık kendisini. Şu an bir sorun gözükmüyor"

"İrfan Can ile ilgili bir şey söyleyemeyeceğim"

"İrfan Can ile ilgili fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Şu an Başakşehir'de oynuyor"

"Sadece kendi evimizde değil deplasmanda da kazanmak istiyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe sahaya çıktığında kazanmak için oynuyor. Evimizde kazandığımızdan dolayı mutluyuz."