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13.02.2021 - 18:17 |

Son dakika - Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması!

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut maç öncesinde konuştu.

Son dakika - Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması!
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Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut maç öncesinde konuştu.

"Son lig maçımızda mağlup olduk. Son maç bizi üzdü. Karagümrük karşısında 3 puan almak istiyoruz. Puanımızı 51'e yükseltip yolumuza devam etmek istiyoruz."

"Mesut kupa maçında 80 dakika sahada kaldı. Antrenmanlarda da iyi gözüktü. Bugün hücumda ona güveniyoruz. Hücum katkısını değerlendireceğiz. Sakatlıklar olacak, pandemi de var. 3 günde 1 maç oynanıyor. Bu tempoya alışık değiliz."

 "Ozan ve Sosa en iyi şekilde ellerinden geleni yapıyor. Geçen maç iyi performans gösterdiler. Bugün üzerine daha çok koyacaklar."

Son dakika - Erol Buluttan Mesut Özil açıklaması

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