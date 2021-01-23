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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Erol Bulut'tan Mesut Özil'e büyük övgü! 'Cevabı sahada verecek'
23.01.2021 - 22:53 |

Son dakika - Erol Bulut'tan Mesut Özil'e büyük övgü! 'Cevabı sahada verecek'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Mesut Özil transferiyle ilgili olarak Bulut, "Mesut Özil, benim gözümde dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 10 '10 numara'sından biri. Mesut'a geçmişte İngiltere ve Almanya'da yapılan yanlışlar oldu. O da güzel cevabı Fenerbahçe'de, sahada takım arkadaşlarıyla bile verecektir." dedi.

Son dakika - Erol Bulut'tan Mesut Özil'e büyük övgü! 'Cevabı sahada verecek'
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda A Spor'a bulundu.

"Defansa çok önem veriyoruz. Fenerbahçe'de 22 gol yemişiz, bence biraz fazla kalemizde gol gördük. Defans anlayışı, ligin başında tam istediğimiz anlamda gerçekleştiremiyorduk, son haftalarda daha iyi gidiyor."

"Sezon başında düşüncem topu hızlı kazanıp, rakip kaleye hızlı gitmekti. Bu tam aklımdaki gibi gitmedi. Sonra rakibe topu verip, sıkıştırıp, kazanarak kaleye gitme kararı aldık, o iyi bir görüntü çizdi. 6 maçın 5'ini kazandık bu felsefeyle."

"Hedef, Avrupa'ya çıktığımızda Fenerbahçe'yi büyük başarılara taşımak."

"Sadece Caner orta yapsın diye bir felsefemiz yok. Sahadaki bütün opsiyonlara çalışıyoruz."

"Mesut Özil, benim gözümde dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 10 '10 numara'sından biri. Karakter olarak da çok değerli bir insan. Mesut'a geçmişte İngiltere ve Almanya'da yapılan yanlışlar oldu. O da güzel cevabı Fenerbahçe'de, sahada takım arkadaşlarıyla bile verecektir. Telefonda kısa bir görüşmem oldu sadece."

"Mesut Özil sezon başı kampı yaşamadı bizimle. Şu anda bütün sistemi bir futbolcu üzerine değiştirmek zor. Mesut Özil, sistemimizde en iyi şekilde yerini alacaktır. Takım arkadaşları da ona yardımcı olmalı. İyi analiz edeceğiz."

Son dakika - Erol Buluttan Mesut Özile büyük övgü Cevabı sahada verecek

"Hakemlerle ilgili yorum yapmak istemiyorum. Hatalar oluyor, o hataları minimuma düşürmemiz gerekiyor. Bazen Premier Lig seviyesinde sertliğe izin veriliyor, bazen de basketboldaki gibi en ufak dokunuşa faul veriliyor. Standardı tutturamadık."

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