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30.12.2020 - 10:37 | | FANATİK

Son dakika | Ersun Yanal için bomba iddia! İstifa...

Süper Lig'in 15. haftasında Hatayspor'a 6-0'lık farklı skorla yenilen Antalyaspor'da Ersun Yanal ile Başkan Ali Şafak Öztürk bugün bir görüşme gerçekleştirecek. Tecrübeli teknik adamın geleceği bu toplantı sonrası netleşecek. Toplantı talebinin Ersun Yanal'dan geldiği ifade ediliyor.

Son dakika | Ersun Yanal için bomba iddia! İstifa...
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Hatayspor, 15.hafta maçında Antalyaspor'a karşı tarihi bir galibiyet aldı. İlk yarısını 5-0 önde kapattığı maçı 6-0 kazanan Hatayspor, sezonun en flaş sonuçlarından birini aldı. Bu maçın ardından Akdeniz ekibinde gözler teknik direktör Ersun Yanal'a çevrildi. 

Fanatik'in özel haberine göre Tecrübeli teknik adam bu sabah saatlerinde kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'ten randevu talep etti. Başkan Öztürk'ün şehir dışında olması nedeniyle toplantı online şekilde ilerleyen saatlerde gerçekleşecek. 

Ersun Yanal'ın görüşmede "2021'de yeni bir başlangıç yapmanız için gereken kolaylığı sağlamaya hazırım" demesi bekleniyor.

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Son dakika | Ersun Yanal için bomba iddia İstifa...

 

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