25.12.2020 - 00:38 |
Son dakika - Erzurumspor, Mesut Bakkal ile anlaştı!
Süper Lig ekibi Erzurumspor, Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını açıkladı.
Erzurumspor, Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını açıkladı. Erzurumspor, Hüseyin Çimşir ile 4 maç sonunda yolları ayırmıştı
ÖNCE KARAMAN İLE GÖRÜŞTÜLER
Geçtiğimiz günlerde Skorer'e özel açıklamalarda bulunan Erzurumspor basın sözcüsü Mesut Bakkal'dan önce tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman'la da görüştükleriniz ilk kez açıklamıştı. Karaman ile anlaşma sağlanamayınca rota Mesut Bakkal'a döndü.