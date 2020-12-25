Son dakika - Erzurumspor, Mesut Bakkal ile anlaştı!

Erzurumspor, Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını açıkladı. Erzurumspor, Hüseyin Çimşir ile 4 maç sonunda yolları ayırmıştı

ÖNCE KARAMAN İLE GÖRÜŞTÜLER

Geçtiğimiz günlerde Skorer'e özel açıklamalarda bulunan Erzurumspor basın sözcüsü Mesut Bakkal'dan önce tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman'la da görüştükleriniz ilk kez açıklamıştı. Karaman ile anlaşma sağlanamayınca rota Mesut Bakkal'a döndü.