Son dakika | Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir dönemi

Süper Lig'de geçtiğimiz günlerde Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni teknik direktör belli oldu.

Demirören Haber Ajansı'nın son dakika haberine göre Erzurumspor teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaştı. Resmi açıklama gün içinde kulüp tarafından yapılacak.

Hüseyin Çimşir'in Trabzonspor günleri