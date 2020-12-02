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02.12.2020 - 11:34 |

Son dakika | Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir dönemi

Erzurumspor teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaştı. Resmi açıklama gün içinde kulüp tarafından yapılacak

Son dakika | Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir dönemi
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Süper Lig'de geçtiğimiz günlerde Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni teknik direktör belli oldu. 

Demirören Haber Ajansı'nın son dakika haberine göre Erzurumspor teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaştı. Resmi açıklama gün içinde kulüp tarafından yapılacak.

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Son dakika | Erzurumsporda Hüseyin Çimşir dönemi

Hüseyin Çimşir'in Trabzonspor günleri

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