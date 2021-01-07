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07.01.2021 - 15:09 |

Son dakika | Erzurumspor'dan flaş transfer açıklaması! Isımat Mirin...

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Isımat Mirin'i menajerlerin kendilerine önerdiğini belirterek "Beşiktaş'la resmi temasımız olmadı. Fiyatını sorduk. Şartları bizim için ağır" dedi.

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Tuncay Hoş / Skorer Özel

Süper Lig'de Mesut Bakkal yönetiminde çıkışa geçen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Mavi-beyazlı kulübün Basın Sözcüsü Ahmet Dal, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Isımat Mirin ile ilgili olarak Skorer'e yaptığı özel açıklamada "Menajerler vasıtasıyla bize önerildi. Fiyatını sorduk. Şartları bizim için ağır. Beşiktaş kulübüyle resmi temasımız olmadı" şeklinde konuştu.

'Kadroya 4 takviye yapacağız'

Ocak ayında kadroya takviye yapacaklarını ifade eden Ahmet Dal, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Farklı mevkilere 4 oyuncu transfer etmeyi planlıyoruz" ifadesini kullandı. 

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Son dakika | Erzurumspordan flaş transfer açıklaması Isımat Mirin...

   

Maç Özeti: Manchester United 0-2 Manchester City
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