Son dakika - Etebo: "Yedlin inanılmaz güzel bir asist yaptı"

Süper Lig'de Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Etebo açıklamalarda bulundu.

"Bireysel performanslardan ziyade takım performansına odaklanmak lazım. Şampiyonluk yolunda aile gibi hareket ediyoruz. Ben iyi oynadım, hiç önemli değil. Başımızda hocamız, takım, personel olarak bir aile olarak mücadele ediyoruz. Buradan çok önemli 3 puanla ayrılıyoruz."

"Yedlin inanılmaz güzel bir asist yaptı. Ancak, güzel bir pas verirsiniz yine de gol olmaz. Ben gole de, asiste de aynı puanı veriyorum."