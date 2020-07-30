Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Son dakika | Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükseldi!
30.07.2020 - 21:00 |

Son dakika | Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükseldi!

TFF 1. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Adana Demirspor'u penaltılarda 6-5 yenen Fatih Karagümrük; Hatayspor ve BB Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Son dakika | Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükseldi!
ABONE OL

TFF 1. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Adana Demirspor'u penaltılarda 6-5 yenen Fatih Karagümrük, Hatayspor ve BB Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Son dakika | Fatih Karagümrük, Süper Lige yükseldi

İLK 11'LER:

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş, Tarık, Mitroviç, Rassoul, M.Uslu, Tevfik, Hasan, Sinan, Erkan, Volkan, M.Akyüz

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut, Ramazan, Barış, Fatih, Alparslan, Attamah, Çağrı, Sabo, Ndao, Darri, Sobiech

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

23. dakikada Fatih Karagümrük'ün atağında Darri'nin pasında ceza yayı yakınından kaleyi karşıdan gören noktadan Attamah'ın sert vuruşunda, top yandan auta çıktı.

29. dakikada Erkan Zengin'in pasında ceza sahasında altı pas yakınında sol taraftan Volkan Şen, müsait pozisyonda topu dışarı attı.

36. dakikada Fatih Karagümrük'te Ramazan Civelek'in ceza sahası içine pasında, Sobiech'in kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş Yurt topu son anda kornere çeldi.

40. dakikada Fatih Karagümrük golü buldu. Alparslan Erdem'in serbest vuruştan ceza sahasına yaptığı ortada Çağrı Ortakaya'nın kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş Yurt'un müdahalesi yeterli olmadı ve top filelerle buluştu: 0-1.

45 2. dakikada Adana Demirspor'da Sinan Kurt'un sağdan ortasında ceza sahası içinde sol tarafta Erkan Zengin'in kafa vuruşunda, top auta gitti.

 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika transfer haberleri | Kaan Ayhan'dan transferde ters köşe!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | CAS, Trabzonspor'un itirazını reddettiğini açıkladı

 

Arsenal'in 2017 Sezonu FA Cup zaferinin hikayesi...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Yeni Adana Şehir Stadyumu, Adana Demirspor'a destek için ışıklandırıldı
    Yeni Adana Şehir Stadyumu, Adana Demirspor'a destek için ışıklandırıldı
  2. Son dakika | Alanyaspor, Ceyhun Gülselam ile sözleşme yeniledi
    Son dakika | Alanyaspor, Ceyhun Gülselam ile sözleşme yeniledi  
  3. Başakşehir'e N'Doye müjdesi! Yollar ayrıldı...
    Başakşehir'e N'Doye müjdesi! Yollar ayrıldı...
  4. Son dakika | Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükseldi!
    Son dakika | Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükseldi!
  5. F1 pilotu Perez'in koronavirüs testi pozitif çıktı
    F1 pilotu Perez'in koronavirüs testi pozitif çıktı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

New York Knicks'te Thibodeau dönemi

New York Knicks'te Thibodeau dönemi

Pirlo, Juventus 23 Yaş Altı Futbol Takımı'nın başına geçti

Pirlo, Juventus 23 Yaş Altı Futbol Takımı'nın başına geçti

Frutti Extra Bursaspor, Daniel Hamilton'ı transfer etti

Frutti Extra Bursaspor, Daniel Hamilton'ı transfer etti

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Fabrice N'Skala ile anlaştı

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Fabrice N'Skala ile anlaştı

Sıradaki Haber