Son dakika - Fatih Terim: "Bir tuzağı daha bertaraf etmenin mutluluğu içerisindeyim"

Süper Lig'de Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"Bir defa kendi karakterimizin dışında bir oyun oynamak istedik. İkinci yarıda bazı şeylere mecbur kaldık. Herhangi bir açık vermek istemedik. 2 stopere de müsaade ettik oynamalarına. İkinci bölgede sağlam durduk. Kendimize göre sağlam durduk."

"Gol yiyebilirdik. Çok pozisyona girip kaybettiğimiz puanların dengelendiğini düşünüyorum bazen böyle olduğunda. Çok kritik bir yerde, çok kritik bir 3 puan aldık. Bir tuzağı daha bertaraf etmenin mutluluğu içerisindeyim."

"3 puan aldığımız için mutluyum. Oyunu daha çok oynadılar, biz az oynadık, o pozisyon oldu, bu pozisyon oldu... Mutlak baş rollerde olanlar belli."

"Oyunu koparmamız gerekiyordu. Hakemlerle beraber... Hep birlikte oyun kopmadı."

"Muslera'nın performansına sadece bireysel bir olay olarak bakmamak lazım takım olarak defansı iyi yaptığınız zaman elde edilen de bir durum bu. Çoğu maçta 10 kişi oynadık. Hücumdan başlayan bir anlayış bu. Zone Defence'ı iyi yaptığımızı düşünüyorum."

"Ceza almak istemiyorum ama genç hakem veriyorsunuz"

"Ceza almak istemiyorum ama genç hakem veriyorsunuz. Tamam. VAR'a da tecrübesiz hakem veriyorsunuz. Bu nasıl bir anlayış? Haftanın en kritik maçı. Kırmızı kart yok. Penaltı yok. Böyle şey olur mu ya? Bir tuzağı daha bertaraf ettik."