Son dakika - Fatih Terim derbide 'büyük' oynuyor!

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Yönetimle teknik heyet arasında yaşanan gergin ortam, bunun yanında taraftar grubuyla aralarındaki gerilim, Galatasaraylı futbolcuları olumsuz etkilese de sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisine tam olarak motive oldu.

Önemli derbiye takımını en iyi şekilde hazırlamaya çalışan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kontrollü oyun yerine, baskılı ve tempolu futbolu tercih edecek. Tecrübeli çalıştırıcı, orta alan ve ön taraftaki isimlerden hızlı oynamaları ve pres uygulamalarını istedi.

Cim-Bom’un son taktik çalışmasında, Terim’in savunmada Donk-Luyindama-Marcao üçlüsünü beraber oynattığı öğrenildi. Üçlü, gerektiğinde beşli defans yaparak rakibin gol yollarını bu şekilde tıkamak isteyen deneyimli teknik adamın bu tercihini derbide kullanıp kullanmayacağı ise netlik kazanmadı.

Ligde sakatlığı nedeniyle 3 maç kaçıran Feghouli bugün derbide takımın en önemli isimlerinden biri olacak. Yine Emre Taşdemir’in sakatlığı nedeniyle sol bekte Saracchi forma giyecek. Bu maçta defansta 3’lü formasyona dönmezse, sağ bekte Şener Özbayraklı ön plana çıkıyor.

Florya’da yapılan değerlendirmelerde Beşiktaş’ın savunma ve kalede yaşadığı problemlere dikkat çekildi. Terim bu nedenle mümkün olduğunca futbolcularından topu Beşiktaş ceza alanına çekmelerini ve “bu madeni” kullanmalarını istedi. Tecrübeli çalıştırıcı, Larin’in arka direkteki sürpriz golleri ile, Ghezzal’ın ortalarına karşı da oyuncularının dikkatini çekti.

Fatih Terim ‘büyük’ oynuyor

Galatasaray’ın başında bugüne kadar 64 Fenerbahçe ve Beşiktaş maçı yaşayan Teknik Direktör Fatih Terim, bu karşılaşmaların sadece 16’sından yenilgiyle ayrıldı. Rakiplerine karşı psikolojik bir üstünlük de kuran sarı-kırmızılıların teknik patronu, iki takıma karşı 23 galibiyet elde ederken, 25 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş’a karşı 32 maç oynayan Terim, bu derbilerin 12’sini kazanırken, 13’ünde berabere kaldı, 7’sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe’ye karşı çıktığı da 32 derbi oynayan Fatih Terim yönetimindeki Cim-Bom, 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti.

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