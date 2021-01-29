Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Fatih Terim: "İrfan Can Kahveci transferi güncelliğini koruyor"
29.01.2021 - 21:47 |

Son dakika - Fatih Terim: "İrfan Can Kahveci transferi güncelliğini koruyor"

Süper Lig'de Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, İrfan Can ile ilgili olarak, "İrfan konusu güncelliğini koruyor. İrfan da düzgün duruyor. Bize karşı ne hissettiğini hepimiz biliyoruz, herkes biliyor. Nasip, uğraşacağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika - Fatih Terim: "İrfan Can Kahveci transferi güncelliğini koruyor"
ABONE OL

Süper Lig'de Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

"Her deplasman zor ama Gaziantep özellikle herkesin sıkıntı yaşadığı bir deplasman. 3 puanla ayrılmak, 2-0'dan sonra farklı sonucu yakalayabilecek duruma gelmek sevindirici."

"İstediğimiz bir oyuncunun önceliği Galatasaray değilse zaten dokunmayız. Para, ilişki her şey değil. Önemli olan değerler ve itibar."

"Transfer bitmeden, yani ayın 1'i öğleden sonra 17'ye kadar açıkçası bir çok şey olabilir. Olmalı. Galatasaray gibi davranmalıyız. Onu bekliyorum ben."

"İrfan konusu güncelliğini koruyor. İrfan da düzgün duruyor. Bize karşı ne hissettiğini hepimiz biliyoruz, herkes biliyor. Nasip, uğraşacağız."

"1-2 oyuncuyu daha yönetim bugün yarın açıklayabilir inşallah, bazı fırsat transferleri de olacaktır eğer mümkünse"

"Bazen kırılma noktaları vardır. Burada da koca Galatasaray geri çekilmemelidir. Her şey ilişki veya para değildir. Başka şeyler de devreye girmelidir.  Galatasaray, karşılıklı istenen bir transferi gerçekleştirebilir inşallah. Hayırlısıysa olsun inşallah."

Fenerbahçe - Başakşehir arasında İrfan Can pazarlığı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Terim'den İrfan Can ve transfer açıklaması!
    Terim'den İrfan Can ve transfer açıklaması!
  2. "Evime döndüğümü hissettim"
    "Evime döndüğümü hissettim"
  3. Ali Yavuz Kol Denizlispor'a kiralandı!
    Ali Yavuz Kol Denizlispor'a kiralandı!
  4. Diagne Galatasaray'a veda etti!
    Diagne Galatasaray'a veda etti!
  5. "Onyekuru geldi diye kimse..."
    "Onyekuru geldi diye kimse..."



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır

Son dakika - Trabzonspor, Stiven Plaza'nın sözleşmesini feshetti!

Son dakika - Trabzonspor, Stiven Plaza'nın sözleşmesini feshetti!

Youssouf Ndayishimiye: "Galatasaray'da oynamak herkesin hedefi"

Youssouf Ndayishimiye: "Galatasaray'da oynamak herkesin hedefi"

Son dakika - Erzurumspor, Yacouba Coulibaly ile anlaştı!

Son dakika - Erzurumspor, Yacouba Coulibaly ile anlaştı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet