Son dakika - Fatih Terim: "İrfan Can Kahveci transferi güncelliğini koruyor"

Süper Lig'de Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

"Her deplasman zor ama Gaziantep özellikle herkesin sıkıntı yaşadığı bir deplasman. 3 puanla ayrılmak, 2-0'dan sonra farklı sonucu yakalayabilecek duruma gelmek sevindirici."

"İstediğimiz bir oyuncunun önceliği Galatasaray değilse zaten dokunmayız. Para, ilişki her şey değil. Önemli olan değerler ve itibar."

"Transfer bitmeden, yani ayın 1'i öğleden sonra 17'ye kadar açıkçası bir çok şey olabilir. Olmalı. Galatasaray gibi davranmalıyız. Onu bekliyorum ben."

"İrfan konusu güncelliğini koruyor. İrfan da düzgün duruyor. Bize karşı ne hissettiğini hepimiz biliyoruz, herkes biliyor. Nasip, uğraşacağız."

"1-2 oyuncuyu daha yönetim bugün yarın açıklayabilir inşallah, bazı fırsat transferleri de olacaktır eğer mümkünse"

"Bazen kırılma noktaları vardır. Burada da koca Galatasaray geri çekilmemelidir. Her şey ilişki veya para değildir. Başka şeyler de devreye girmelidir. Galatasaray, karşılıklı istenen bir transferi gerçekleştirebilir inşallah. Hayırlısıysa olsun inşallah."