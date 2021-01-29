• 29 Ocak 2021 - 21:41 • Son Güncelleme:
Gaziantep - Galatasaray maçına Onyekuru damgası! "O nasıl dokunuş"
Süper Lig'de Gaziantep'e konuk olan Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı. Galatasaray, rakibinin 17 maçlık iç sahada yenilmeme serisine son vermiş oldu. Mücadeleye damga vuran ise yeni transfer Onyekuru oldu.
• 29 Ocak 2021 - 21:41 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 1 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, 21. haftada Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ilk 11'inde 1 değişikliğe giderek takımını Gaziantep FK önünde sahaya sürdü.
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Emre Kılınç 11'de
Galatasaray, Gaziantep FK müsabakasına Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao Teixeira, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda Turan ve Ryan Babel ilk 11'i ile başladı. Geçen hafta oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Feghouli bu hafta yerini Emre Kılınç'a bıraktı.
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Yeni transferler yedek başladı
Okan Kocuk, Henr Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama ve James Ozornwafor ise yedek kulübesinde görev bekledi. Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Onyekuru ve Halil Dervişoğlu ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.
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