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• 29 Ocak 2021 - 21:41 • Son Güncelleme:

Gaziantep - Galatasaray maçına Onyekuru damgası! "O nasıl dokunuş"

Süper Lig'de Gaziantep'e konuk olan Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı. Galatasaray, rakibinin 17 maçlık iç sahada yenilmeme serisine son vermiş oldu. Mücadeleye damga vuran ise yeni transfer Onyekuru oldu.

• 29 Ocak 2021 - 21:41 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 1 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, 21. haftada Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ilk 11'inde 1 değişikliğe giderek takımını Gaziantep FK önünde sahaya sürdü.

2Emre Kılınç 11de

Emre Kılınç 11'de

Galatasaray, Gaziantep FK müsabakasına Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao Teixeira, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda Turan ve Ryan Babel ilk 11'i ile başladı.  Geçen hafta oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Feghouli bu hafta yerini Emre Kılınç'a bıraktı.

3Yeni transferler yedek başladı

Yeni transferler yedek başladı

Okan Kocuk, Henr Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama ve James Ozornwafor ise yedek kulübesinde görev bekledi.  Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Onyekuru ve Halil Dervişoğlu ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.

4Terimden Onyekuruya şans

Terim'den Onyekuru'ya şans

Fatih Terim maç öncesi yaptığı konuşmada Onyekuru'yu 45 dakika kullanacağını söylemişti. 0-0 biten devre sonrası ikinci yarı Onyekuru oyuna girdi.

5Onyekuru 3. dönemine golle başladı

Onyekuru 3. dönemine golle başladı

Mücadelede Galatasaray'ın 3 golü ofsayt nedeniyle iptal edilirken bu kez Onyekuru 52. dakikada golü buldu. Ofsayt kararı sonra VAR kararı beklendi. Yapılan inceleme sonrasında Onyekuru'nun golü geçerli sayıldı.

6Bir gol daha

Bir gol daha

Galatasaray'da Onyekuru yeniden sahneye çıktı ve 78. dakikada takımını 2-0 öne geçirdi. Golün asistini ise Kerem yaptı.

7Muslera devleşti

Muslera devleşti

Maça damga vuran isimlerden biri de Fernando Muslera oldu. Muslera sakatlıktan döndükten sonra Süper Lig'de kalesine gelen 13 şutun 12'sini kurtardı. Özellikle Muslera 45. dakikada Maxim'in yakın mesafeden şutuna gol izni vermedi

8Sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı salladı

Galatasaray'a 3. kez dönen Onyekuru'nun performansını sarı-kırmızılı taraftarlar ayakta alkışladı. İşte o yorumlar...

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O değil de Henry Onyekuru, Emre Akbaba'nın 3 senedir yapamadığını sadece 5 dakika içinde yaptı. Seni savunacağız aslan parçası!

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3. Onyekuru dönemi resmen başlıyor. Spiker olayı çok güzel özetledi...

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Kerem o nasıl pas, Onyekuru o nasıl dokunuş, Allah’ınıza kurban sizi be.

12

Fatih Terim iyi ki Monaco'ya Onyekuru'nun kullanım kılavuzunu göndermemiş.

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6 aydır top görmedi delleniyor Onyekuru

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