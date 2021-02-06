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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Fatih Terim'in kozu Mostafa Mohamed ve Onyekuru!
06.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Fatih Terim'in kozu Mostafa Mohamed ve Onyekuru!

Bir saatlik uykuyla Galatasaray’a katılan, bir antrenmanla Başakşehir maçında oynayan ve gol atan Mısırlı golcü, Fenerbahçe derbisine fiziksel olarak daha hazır çıkacak. Mostafa Mohamed ile birlikte Onyekuru, Terim’in en büyük hücum silahı olacak.

Son dakika - Fatih Terim'in kozu Mostafa Mohamed ve Onyekuru!
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Fenerbahçe derbisinde gözler Mustafa Muhammed’in üzerinde olacak. Mısırlı futbolcu, Henry Onyekuru ile birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in en büyük güvencesi olacak.
Zamalek’ten transfer edilen ve geçen pazar gecesi İstanbul’a gelen Mısırlı forvet, ilk gün 1 saat uyuyabilmiş ve erken saatlerde sağlık kontrolüne gitmişti. Uykusuz olmasına rağmen o gün antrenman da yapan Mustafa Muhammed, bir gün sonra ise Başakşehir maçında 45 dakika süre aldı. Genç golcü, yorucu bir programın ardından bu karşılaşmada diri bir görüntü ortaya koydu, bir de gol atmayı başardı.
Muhammed’in, F.Bahçe maçına çok daha hazır çıkacağı ve bu nedenle Terim’in çok umutlu olduğu belirtildi. Mısırlı futbolcunun ön alandaki şiddetli pres özelliğinin orta sahayı rahatlatacağını düşünen Terim’in planlarını yeni transfer üzerine yaptığı dile getirildi. Muhammed, ilk maçında güçlü fiziği ve hava hakimiyeti ile dikkat çekerken, arkadaşlarına alan açma konusunda da övgü almıştı. 23 yaşındaki genç forvet, oyun zekası ile de sisteme hemen adapte olacağının sinyallerini vermişti.

Onyekuru diğer kozu
Muhammed’le beraber bugün Galatasaray’ın ileri uçtaki diğer güvencesi de Onyekuru olacak. Nijeryalı’nın formuna ve dinamizmine güvenen Terim, Muhammed’in açacağı boş alanları değerlendirmesini istedi. Gaziantep ve Başakşehir maçlarını boş geçmeyen Onyekuru, Fenerbahçe derbisi öncesi formu ile dikkat çekerken bugün gol yollarında da takımın en önemli silahlarından biri olacak.

Son dakika - Fatih Terimin kozu Mostafa Mohamed ve Onyekuru

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