13.11.2020 - 01:50 |
Son dakika - Feghouli attı, Cezayir rahat kazandı!
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Cezayir, Zimbabve'yi 3-1 mağlup etti. Galatasaraylı Feghouli mücadelede gol atan isimlerden oldu.
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Cezayir ile Zimbabve karşı karşıya geldi.
Stade du 5 Juillet 1962 Stadı'nda oynanan maçı Cezayir 3-1 kazanırken Galatasaraylı Feghouli'den gol geldi.
Karşılaşmada Cezayir'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Bounedjah, 43. dakikada Feghouli ve 67. dakikada Riyad Mahrez kaydetti. Zimbabve'nin tek sayısı ise 79. dakikada Kadewere'den geldi.