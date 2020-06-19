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19.06.2020 - 12:49 | | MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA)

Son dakika | Fenerbahçe Beko, Obradovic ile yeniden anlaştı...

Fenerbahçe Beko'da son dakika Obradovic gelişmesi! Fenerbahçe Kulübü, başantrenör Obradovic ile yapılan görüşmeler neticesinde anlaşma sağladı.

Son dakika | Fenerbahçe Beko, Obradovic ile yeniden anlaştı...
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Koronavirüs salgını nedeniyle 26 Mart’ta İstanbul’dan ayrılan ve geçtiğimiz günlerde gelerek Başkan Ali Koç ve yöneticilerle görüşmeler yapan Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli kulüp ile anlaşmaya vardı. Yeni sezon planlaması ve alacağı ücret konusunda yönetim ile uzlaşma sağlayan Obradovic, 3 milyon Euro yıllık ücretinde indirime giderek 2 milyon Euro’yu kabul etti. Obradovic, 30 milyonluk takım bütçesinin ise 20 milyona indirilmesini onayladı.

ÖZEL UÇAĞI REDDETTİ
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un Sırbistan’a gidişi için özel uçak önerdiği Zeljko Obradovic, bu teklifi ise reddetti. Tecrübeli başantrenör, kendisinin biletinin olduğunu ve özel uçağa gerek duymadığını ifade etti.

Skorer duyumuştu

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