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19.06.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe Beko, Obradovic'le yola devam

Sözleşmesi sona eren ve uzun süredir yeni kontrat yapılıp yapılmayacağı merakla beklenen başarılı çalıştırıcı ile yapılan görüşmelerde dün önemli yol kat edildi ve yola devam kararı alındı. Geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 3 milyon euro kazanan Obradovic, bu kez 1.6 milyon euro’ya 'evet' dedi.

Fenerbahçe Beko, Obradovic'le yola devam
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Fenerbahçe Beko’nun başında çok büyük başarılar elde eden ve art arda 5 sezon takımını Euroleague Final Four’una taşırken, bir kez de kupayı ülkemize getiren Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Beko’da kaldı.

Sözleşmesi sona eren ve uzun süredir yeni kontrat yapılıp yapılmayacağı merakla beklenen başarılı çalıştırıcı ile yapılan görüşmelerde dün önemli yol kat edildi ve yola devam kararı alındı.

Fenerbahçe Beko’nun bütçesinin yaşanan sıkıntılar nedeniyle 20 milyon euroyu aşmayacağı, bunun da 5 milyon eurosunun sponsorluklarla tamamlanacağı belirtilirken, geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 3 milyon euro kazanan Obradovic, bu kez 1.6 milyon euro’ya 'evet' dedi. Kulübün yaşadığı maddi sıkıntılar ve pandemi süreci nedeniyle sıkıntıların daha da artması nedeniyle kendisinden beklenen fedakarlığı kabul eden Obradovic’in, eldeki imkanlar dahilinde yeni bir takım oluşturmak için kolları sıvadığı öğrenildi.

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Fenerbahçe Beko, Obradovicle yola devam

 

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