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07.07.2020 - 13:18 | | Sabah

Son dakika | Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana kırılmadık rekor kazanılmadık kupa bırakmayan basketbolun efsane ismi Obradovic, takımdan ayrılmıştı. Obra ayrıldıktan sonra bile Fenerbahçe'ye yardım etmeye devam etti ve Kokoskov onun önerisiyle takıma kazandırıldı. Ancak Kanarya'da, Datome ve Williams'ın ardından bir yıldızın daha takımdan ayrılacağı öğrenildi. Barcelona'nın radarındaki Jan Vesely'nin takımda kalıp kalmayacağı ise Igor Kokoskov'a bağlı.

Son dakika | Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely ile yollar ayrılıyor
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Fenerbahçe'de koç Obradovic'in takımdan ayrılmasının ardından yerine Kokoskov getirilmişti. NBA'de ilk Avrupalı başantrenör olma özelliği de bulunan Sıpr koç, Obradovic ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Bogdan Bogdanovic'in olumlu referansları sonrası görevi kabul ettiğini belirtmişti. Obradovic'ten sonra Fenerbahçe'nin bulabileceği en iyi isim olarak lanse edilen Kokoskov'un, oynattığı basketbol stili de Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak cinsten.

Son dakika | Fenerbahçe Bekoda Jan Vesely ile yollar ayrılıyor

Sırp koç, idolü Obradovic'in aksine uzunlardan çok kısaları ön planda tutuyor. Hızlı basketbol oynatmayı seven Kokoskov'un, transferde de buna göre hareket edeceği biliniyor.

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Ayrılıklar bir bir açıklanıyor

Sarı-lacivertlilerde Obradovic'in ardından ilk olarak Datome ile yollar ayrılmıştı. Gigi, ülkesine dönmek isterken Milano ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı. Fenerbahçe'ye geldiğinde taraftarları heyecanlandıran ancak beklenen performansı sergileyemeyen Derrick Williams da sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.

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Jan Vesely'ye yakın takip

Barcelona Basketbol Takımı'nın başantrenörü olan Jasikevicius da Ante Tomic'in yerini Jan Vesely ile doldurmak istiyor. Fenerbahçe ile yüksek bir kontratı olmasına rağmen Barcelona, Sarı Lacivertlilerin yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle transferi gerçekleştirebileceğini düşünüyor. Kokoskov'un bu transfere izin verip vermeyeceği merakla bekleniyor.

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