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05.01.2021 - 11:10 |

Son dakika: Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısı adına ilk takviyesini Bright Osayi-Samuel ile gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İskoç ekibi Celtic'in transferi için devreye girdiği Queens Park Rangers forması giyen Bright Osayi-Samuel'in Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Son dakika: Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile anlaşma sağladı
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Süper Lig'de şampiyonluk için ikinci yarı öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, ilk transferini İngiltere'den yapıyor. Fenerbahçe'nin Queens Park Rangers forması giyen Bright Osayi-Samuel ile anlaşma sağladığı aktarıldı.

Daily Record, Celtic'in transfer etmek istediği oyuncu için Fenerbahçe'nin son noktaya geldiğini aktarmıştı ki Glasgow Live, Celtic'in transferden vazgeçmek durumunda kaldığını çünkü oyuncunun Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını belirtti.

23 yaşındaki kanat oyuncusunun Queens Park Rangers ile olan sözleşmesi sezon sonunda biteceği için kulübünün uygun bir bonservis ile devre arasında oyuncuyu göndermek istediği belirtilmekte. Bu sezon şu ana kadar QPR formasıyla Championship'te 20 maça çıkan Osayi-Samuel; 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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Son dakika: Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile anlaşma sağladı

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