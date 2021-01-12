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12.01.2021 - 09:08 | | Fanatik

Son dakika | Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı

Sarı-Lacivertliler’de son dönemde Mesut Özil ve stoper transferi gündemde. Ancak Emre Belözoğlu, Dorukhan Toköz’deki gelişmeleri de yakından takip ediyor. Hedef, Milli yıldızı sezon sonunda bedavaya almak.

Son dakika | Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı
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Fenerbahçe’de herkesin gözü kulağı Mesut Özil transferi ve stopere yapılacak takviyede. Ancak Sarı-Lacivertliler, Dorukhan Toköz’den de vazgeçmiş değil. Sportif direktör Emre Belözoğlu, takımda görmeyi çok istediği başarılı oyuncuyla ilgili yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Dorukhan, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için Beşiktaş ile anlaşmaya varamadı.

Siyah-Beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz kaybetmemek için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Sözlü anlaşma!

Dorukhan’la Avrupa’dan ilgilenen takımlar olsa da henüz Beşiktaş’ın kapısını çalan olmadı. Yıldız futbolcunun ise sarı-Lacivertliler ile söz kestiği iddia ediliyor. Fenerbahçe, Dorukhan Toköz konusunda aceleci davranmayarak sezon sonunda bedelsiz olarak kadroya katmanın planlarını yapıyor. Beşiktaş eğer bu transfer döneminde yıldız futbolcuyu satamazsa, Sarı-Lacivertliler bu planını hayata geçirebilir.

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Son dakika | Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı

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