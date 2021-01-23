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23.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe, küme düşme adaylarına şans tanımadı!

Ligin son 6 sırasında bulunan takımlarla yaptığı 5 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe, Kayserispor’u da mağlup ederse, bu 6 karşılaşmayı firesiz tamamlayacak ve 18 puan, düşme adayı takımlardan gelmiş olacak

Son dakika - Fenerbahçe, küme düşme adaylarına şans tanımadı!
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CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe, ligin son sıralarında bulunan takımlara karşı rahat galibiyetler alırken, bunu Kayserispor karşılaşmasında da devam ettirmek istiyor.
Süper Lig’de 9 ile 14. haftalar arası 6 maçta 4 yenilgi alan Fenerbahçe, bir anda krize girmişti. Erol Bulut bile sorgulanırken, son 1 aylık süreçte işler değişti. Son yenilgisini 14. haftada 19 Aralık 2020 tarihinde deplasmanda 3-1’le Gaziantep’e karşı alan sarı-lacivertliler, artık zirvenin en güçlü adayı oldu.
Krizi çabuk atlatan sarı-lacivertli takım, tam tersi bir grafik çizip, son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik aldı. 1 ay farkla bu kadar ciddi bir değişim, herkesin takdirini kazandı, umutları artırdı.

Devir değişti
Ligin son 6 sıradaki takımıyla 5 maç yapan ve hepsinden 3 puan çıkaran Erol Bulut’un ekibi, şimdi Kayserispor’la karşılaşıyor. Pazartesi günü oynanacak mücadele ile 16 ila 21. sıra takımları arasındaki maçlar bitecek, ligin ilk yarısı sonlanacak.
Eğer Fenerbahçe, Kayserispor’u da yenerse küme düşme hattındaki takımlarla yaptığı 6 maçtan firesiz 18 puan çıkarıp, lig yarışında önemli bir artıyı hanesine katacak. Özellikle son 7 yıllık dilimde şampiyonluk yarışları kaybedilirken hep alt sıralarda ya da küme düşen takımlara kaptırılan puanların acısı yaşanıyordu. Bu sezon tam tersi bir grafik çiziliyor.

Son dakika - Fenerbahçe, küme düşme adaylarına şans tanımadı

Yoğun fikstür yıldırmadı
Sarı-lacivertliler, Ocak 2021’deki yoğun fikstürü olumlu geçiriyor. 4-21 Ocak arası 17 günde ligde ve kupada 6 resmi maça çıkan Fenerbahçe, 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve hiç kaybetmedi.
Bu süre zarfında ligde 6 maçta 18 puanın 16’sını toplayan Erol Bulut’un takımı, sadece 2 puan yitirdi.
Sürekli seyahat yapıp, ceza, sakatlık ve hastalık gibi konularla uğraşan sarı-lacivertli ekip buna karşın Beşiktaş’la beraber olumlu bir tablo çizdi.

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