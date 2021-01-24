Son dakika | Fenerbahçe, Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı!

Fenerbahçe, Arsenal'in dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Arsenal’den bonservissiz şekilde kulübümüze transfer olan Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı" ifadeleri kullanıldı.

Transferin duyurulduğu videoda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Mesut, bu güzel rüyayı gerçekleştirmeye hazır mısın?" derken, Mesut Özil ise "Çocukluk aşkım olan çubuklu forma için savaşmaya hazırım başkanım" yanıtını verdi.

Arsenal'den Mesut Özil'e teşekkür mesajı

İngiliz devi Arsenal de transferi açıklayıp, Mesut Özil'e teşekkür mesajı yayınladı. İşte resmi internet sitesinde yer alan açıklamalar

Mesut Özil: 7.5 senedeki unutulmaz yolculuk için Arsenal'e teşekkür ediyorum. Arsenal taraftarı sonsuza kadar kalbimde olacak. Profesyonel ve mutlu bir ayrılık olması için uğraşan Edu'ya teşekkürler. Kulüpteki herkese, Arsenal'i ait olduğu yere, zirveye taşıması için en iyisini kalbimle diliyorum.

Mikel Arteta: Mesut'un Arsenal'deki başarıları tartışılamaz. Onun yanında oynamak, sonrasında da onun teknik direktörü olmak bir ayrıcalıktı. Mesut, bu kulübün son yıllardaki başarısının kalbinde olan bir oyuncuydu. Fenerbahçe'de başarılar diliyorum.

Arsenal Sportif Direktörü Edu: Mesut Özil'e ve ekibine yaptığımız görüşmelerdeki profesyonellikleri nedeniyle teşekkür ederiz. Arsenal'e büyük katkısı oldu, 250'den fazla maça çıktı, 3 FA Cup final zaferinde de yer aldı.