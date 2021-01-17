Son dakika - Fenerbahçe Mesut Özil transferini KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Mesut Özil'i Türkiye'ye getirecek olan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptı

TSİ 20.30'da İngiltere'nin başkenti Londra'da olması planlanan TC-RMK kuyruk tescilli uçağın Mesut Özil ve ailesini 00.15'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Mesut Özil için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

MESUT KONUŞTU

NTV canlı yayınına bağlanan Mesut Özil, "Allaha şükürler olsun ki Fenerbahçe oldu. Çok mutluyum. Bir Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. Gururla taşıyacağım Fenerbahçe formasını!" dedi.

"Bayadır maç oynamıyorum. Fizik olarak fitim. Bir sorun yok. Bu akşam ailemle İstanbul'a geleceğim. Uçuş saati tam belli değil. Akşam üstü orada olurum. Tam bilmiyorum, burası 3 saat önde galiba."

"Bu gece Fenerbahçe için İstanbul'dayım inşallah."

MESUT'TAN 67 PAYLAŞIMI

Fenerbahçe ile transferi konusunda prensipte anlaşan Mesut Özil, sosyal medya hesabından '67' numara paylaşımı yaptı.

Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından '67' paylaşımı yaptı. Özil, memleketi Zonguldak'ın plakası olan '67' numarayla adeta sarı-lacivertlilerde giyeceği forma numarası konusunda da mesaj verdi.

İBRAHİM KALIN'DAN MESUT ÖZİL'E 'HOŞ GELDİN'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da resmi Twitter hesabından Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'e hoş geldin mesajı paylaştı. Yıldız oyuncunun paylaşımını alıntılayan Kalın; 'Evine, yurduna hoş geldin sevgili Mesut Özil' yazdı.

İşte Kalın'ın o paylaşımı;