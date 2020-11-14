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HaberlerBasketbol Haberleri Son dakika | Fenerbahçe Öznur Kablo'da 18 kişiye pozitif tanısı!
14.11.2020 - 12:40 |

Son dakika | Fenerbahçe Öznur Kablo'da 18 kişiye pozitif tanısı!

Fenerbahçe Öznur Kablo Basketbol Takımı'nda toplamda pozitif tanısı alan 14 oyuncu ile 4 teknik ve idari ekip personeli ev izolasyonuna alındı.

Son dakika | Fenerbahçe Öznur Kablo'da 18 kişiye pozitif tanısı!
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İşte kulüpten yapılan açıklama: 

"Kulübümüz, daha önce yaptığı açıklama ile Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımızdan 4 oyuncumuz ve 1 teknik ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğunu kamuoyuna duyurmuştu.

Yeni test sonuçlarına göre A Takımımızdan 2 oyuncumuz ile 1 idari personelimizin daha test sonuçlarının pozitif olduğu netleşmiştir.

Fenerbahçe Gelişim Takımımıza yapılan tanı testi sonuçlarına göre de; Gelişim Takımımızdan 8 oyuncumuz ile 2 teknik ve idari ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Toplamda pozitif tanısı alan 14 oyuncumuz ile 4 teknik ve idari ekip personelimiz ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlanmıştır.

Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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