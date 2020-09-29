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29.09.2020 - 19:32 | | DHA

Son dakika | Fenerbahçe sonrası Galatasaray PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray, Fenerbahçe maçında 7 futbolcusu sarı kart gördüğü için PFDK'ya sevk edildi.

Son dakika | Fenerbahçe sonrası Galatasaray PFDK'ya sevk edildi!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Galatasaray Kulübü'nün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF Hukuk Müşavirliği'nin 29 Eylül 2020 tarihli sevkleri, TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Yapılan açıklamada, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun sportmenliğe aykırı açıklamaları, Galatasaray Kulübü'nün ise Fenerbahçe maçındaki saha olayları ve 7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.

Son dakika | Fenerbahçe sonrası Galatasaray PFDKya sevk edildi

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