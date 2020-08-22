22.08.2020 - 14:28 | | beINSports
Son dakika | Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci ile yola devam dedi.
Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini uzattı.
2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan 28 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon sarı lacivertli forma ile 26 maça çıktı.
28 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Bu sezon sözleşmesi sona eren tecrübeli isim, gelecek sezon da sarı-lacivertli formayı terletecek.
Wolfsburg altyapısında yetişen Tolga Ciğerci, Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 33 maçta 2 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi.
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