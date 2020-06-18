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18.06.2020 - 18:24 |

Son dakika | Fenerbahçe yöneticisi Pirşen: Kruse çok ciddi risk aldı!

Max Kruse, sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini feshederken, Fenerbahçe'nin hukuktan sorumlu yöneticisi Alper Pirşen, "Ben bir hukukçu olarak söylüyorum. Max Kruse bir poker oynadı. Çok ciddi risk aldı" dedi.

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Max Kruse Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi sarı-lacivertli kulüpte deprem etkisi yarattı.

Fenerbahçe'nin hukuktan sorumlu yöneticisi Alper Pirşen Beinsport'a konuyu değerlendirdi. Pirşen, "Ben bir hukukçu olarak söylüyorum. Max Kruse bir poker oynadı. Çok ciddi risk aldı. Lassana Diarra, Max Kruse'ün yaptığının aynısını yaptı; 10 milyon euro ödedi. Perde arkasında mutsuzluk olduğunu düşünüyoruz. Sadece para olamaz. Kruse'yi zor bir dönem bekliyor. Biz Fenerbahçe camiası olarak mücadele edeceğiz. O tek başına. Max Kruse'a, 'Sözleşmeni feshetme, sıkıntı yaşarsın' dedim. Karakteri buymuş.

'İhtarname gelmişti'

Kruse'den ihtarname gelmişti. Şubat-Mart, Nisan ayı maaşlarını istedi. Şubat'ı ödemiştik. Peşinata ilişkin ödeme de yaptık. Mart-Nisan taleplerinde kulübümüzün sorumluluğunun büyük kısmını alacağı uzlaşma metni sunduk" şeklinde konuştu.

Son dakika | Fenerbahçe yöneticisi Pirşen: Kruse çok ciddi risk aldı

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