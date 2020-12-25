Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Fenerbahçe'de Ademi şansı kötü kullandı! Hayal kırıklığı...
25.12.2020 - 09:51 | | Fanatik

Son dakika | Fenerbahçe'de Ademi şansı kötü kullandı! Hayal kırıklığı...

Fenerbahçe'de Kemal Ademi, teknik direktör Erol Bulut'u verdiği şansı kötü kullandı. 1.98 metrelik forvet, 6 hava topu mücadelesinin 4’ünü kaybetti.

Son dakika | Fenerbahçe'de Ademi şansı kötü kullandı! Hayal kırıklığı...
ABONE OL

Kemal Ademi, transfer olduğundan beri ilk 11 için kendisine şans gelmesini bekliyordu.

Bu fırsatı Başakşehir karşısında buldu. Teknik direktör Erol Bulut, İsviçreli oyuncuyu Thiam ile birlikte ileri uçta görevlendirdi. Ancak Ademi bu şansı iyi kullanamadı. 1.98 metrelik forvet, 6 hava topu mücadelesinin 4’ünü kaybetti.

Kemal Ademi, 10 ikili mücadelenin ise sadece 3’ünü kazanabildi. 24 yaşındaki oyuncu, tek şut denemesinde de isabeti bulamadı. 74 dakika sahada kalan Ademi vasatı aşamadı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Beşiktaş maçının ardından Tümer Metin'den olay sözler! 'Halı sahaya çağırmam...'
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Tartışmalı gol sonrası yayıncı kuruluştan sürpriz hamle! Beşiktaş...

Son dakika | Fenerbahçede Ademi şansı kötü kullandı Hayal kırıklığı...

 

Okay Yokuşlu yanlışlıkla video çekti! Sosyal medya...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Yılın imzası! 4 yıllığına 80 milyon euro...
    Yılın imzası! 4 yıllığına 80 milyon euro...
  2. 'Yolun sonunda bir ışık görülüyor'
    'Yolun sonunda bir ışık görülüyor'
  3. Mbappe'den veda mesajı...
    Mbappe'den veda mesajı...
  4. Karagümrük, Göztepe deplasmanında
    Karagümrük, Göztepe deplasmanında
  5. Ademi şansı kötü kullandı!
    Ademi şansı kötü kullandı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ibrahimovic: "Artık yoruldum, ailemden uzak olmak çok zor"

Ibrahimovic: "Artık yoruldum, ailemden uzak olmak çok zor"

Ozan Kabak'ta bomba transfer gelişmesi! Bonservis bedeli...

Ozan Kabak'ta bomba transfer gelişmesi! Bonservis bedeli...

Beşiktaş'ta Ghezzal, Caner Erkin'i yakaladı

Beşiktaş'ta Ghezzal, Caner Erkin'i yakaladı

Beşiktaş'tan son 6 maçta 5 galibiyet

Beşiktaş'tan son 6 maçta 5 galibiyet

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet