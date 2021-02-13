13.02.2021 - 23:06 |
Son dakika - Fenerbahçe'de Caner Erkin'den değişiklik tepkisi!
Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe'de Caner Erkin oyundan alınmasına tepki gösterdi.
Süper Lig'de Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Mücadelede Caner Erkin'in tepkisi dikkatlerden kaçmadı.
Mücadelenin 82. dakikasında kenara gelen Caner Erkin karardan memnun olmadı. Yerini Tisserand'a bırakan ve oyundan alınmasına tepki gösteren milli oyuncu, saha kenarındaki su şişelerini tekmeledi.
Öte yandan Karagümrük'te Ndao da oyundan çıkarılmasına tepki gösterdi. Yıldız isim kendisine verilen montu yere fırlattı.