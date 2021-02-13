Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Mesut Özil hamlesi!

CELAL UMUT EREN

Gerçek bir ‘10’ numara

Fenerbahçe’de Mesut Özil’in ilk 11’e yazılması için artık geri sayıma geçiliyor. Sarı-lacivertlilerde Erol Bulut’un önünde kritik bir süreç başlıyor. Özellikle sistem açısından nasıl bir formasyon kurulacağı hesaplanıyor. Orta sahada gerçek bir ‘10 numara’ olarak oynayan Özil, bu döneme kadar kendisine güvenen ve sistemin merkezine koyan hocalarına hep kupalar kazandırdı. Real Madrid, Arsenal, W.Bremen ve Almanya’da tarihi başarılar yaşattı.

Büyük şampiyonluklar

Mourinho, R.Madrid’de Benzema-Ronaldo hattının merkezine Mesut Özil’i koyarak La Liga’yı kazandı. Arsenal’de Arsene Wenger yıldız isme hep ‘özel oyuncu’ olarak yaklaşıp, 2 FA Cup kaldırdı. Almanya’da Joachim Löw, oyun kurucu olarak Özil’i görevlendirip 2010 Dünya Kupası’nda 3.’lük, 2014 Dünya Kupası’nda şampiyonluk yaşadı. W.Bremen’de de Thomas Schaaf, ünlü oyuncuyu takımın lideri yapıp 2009 UEFA Kupası finaline çıktı, Almanya Kupası’nı aldı.

Hepsinde asist kralı

Mesut Özil, kendisine güvenen ve sistemi kendisi üzerine inşa eden teknik direktörlerle hep mutlu bir süreç yaşadı. Mesut Özil, Real Madrid, Arsenal, Werder Bremen ve Almanya’da sürekli asistleriyle öne çıktı. Hatta ‘Mr. Assist’ yani ‘Bay asist’ lakabı bile alan ünlü futbolcu, toplamda Real Madrid’de 80, Arsenal’de 77, Werder Bremen’de 54, Almanya Milli Takımı’nda 23 asiste imza attı.

Sadece Arteta

Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil kariyeri boyunca sadece tek bir teknik direktörle sistem uyuşmazlığı yaşadı. Arsenal’de Mikel Arteta, kafasındaki oyun formasyonuna Mesut Özil uymayınca başarı sağlayamadı. Arteta bu nedenle 32 yaşındaki oyuncuyu kadro dışı bile bıraktı.

En son Alex

Sarı-lacivertli takımda Mesut Özil stilinde son 10 numara Alex de Souza olmuştu. 2004-2012 arası Fenerbahçe’de 8 yıl oynayan Alex, klasik bir 10 numara olmuş ve 4-4-1-1 diziliminde başarı sağlamıştı. Alex’ten tam 9 yıl sonra bu kez Özil benzer şekilde kadroya dahil edildi. Alex, 10 numara sisteminde Fenerbahçe ile 3 lig şampiyonluğu, 2 TFF Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası ve 2008 Şampiyonlar Ligi çeyrek finali yaşamıştı.