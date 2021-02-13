Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Mesut Özil hamlesi!
13.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Mesut Özil hamlesi!

Orta sahada gerçek bir ‘10 numara’ olarak oynayan yıldız oyuncu, bu döneme kadar kendisine güvenen ve sistemin merkezine koyan hocalarına hep kupalar kazandırdı. Real Madrid, Arsenal, Werder Bremen ve Almanya’da tarihi başarılar yaşattı. Erol Bulut da Mesut’a yönelik bir formasyon üzerinde çalışmalarını hızlandırdı

ABONE OL

CELAL UMUT EREN

Gerçek bir ‘10’ numara
Fenerbahçe’de Mesut Özil’in ilk 11’e yazılması için artık geri sayıma geçiliyor. Sarı-lacivertlilerde Erol Bulut’un önünde kritik bir süreç başlıyor. Özellikle sistem açısından nasıl bir formasyon kurulacağı hesaplanıyor. Orta sahada gerçek bir ‘10 numara’ olarak oynayan Özil, bu döneme kadar kendisine güvenen ve sistemin merkezine koyan hocalarına hep kupalar kazandırdı. Real Madrid, Arsenal, W.Bremen ve Almanya’da tarihi başarılar yaşattı.

Büyük şampiyonluklar
Mourinho, R.Madrid’de Benzema-Ronaldo hattının merkezine Mesut Özil’i koyarak La Liga’yı kazandı. Arsenal’de Arsene Wenger yıldız isme hep ‘özel oyuncu’ olarak yaklaşıp, 2 FA Cup kaldırdı. Almanya’da Joachim Löw, oyun kurucu olarak Özil’i görevlendirip 2010 Dünya Kupası’nda 3.’lük, 2014 Dünya Kupası’nda şampiyonluk yaşadı. W.Bremen’de de Thomas Schaaf, ünlü oyuncuyu takımın lideri yapıp 2009 UEFA Kupası finaline çıktı, Almanya Kupası’nı aldı.

Hepsinde asist kralı
Mesut Özil, kendisine güvenen ve sistemi kendisi üzerine inşa eden teknik direktörlerle hep mutlu bir süreç yaşadı. Mesut Özil, Real Madrid, Arsenal, Werder Bremen ve Almanya’da sürekli asistleriyle öne çıktı. Hatta ‘Mr. Assist’ yani ‘Bay asist’ lakabı bile alan ünlü futbolcu, toplamda Real Madrid’de 80, Arsenal’de 77, Werder Bremen’de 54, Almanya Milli Takımı’nda 23 asiste imza attı.

Son dakika - Fenerbahçede Erol Buluttan Mesut Özil hamlesi

Sadece Arteta
Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil kariyeri boyunca sadece tek bir teknik direktörle sistem uyuşmazlığı yaşadı. Arsenal’de Mikel Arteta, kafasındaki oyun formasyonuna Mesut Özil uymayınca başarı sağlayamadı. Arteta bu nedenle 32 yaşındaki oyuncuyu kadro dışı bile bıraktı.

En son Alex
Sarı-lacivertli takımda Mesut Özil stilinde son 10 numara Alex de Souza olmuştu. 2004-2012 arası Fenerbahçe’de 8 yıl oynayan Alex, klasik bir 10 numara olmuş ve 4-4-1-1 diziliminde başarı sağlamıştı. Alex’ten tam 9 yıl sonra bu kez Özil benzer şekilde kadroya dahil edildi. Alex, 10 numara sisteminde Fenerbahçe ile 3 lig şampiyonluğu, 2 TFF Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası ve 2008 Şampiyonlar Ligi çeyrek finali yaşamıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika haberi | Fenerbahçe'den son dakika Perotti kararı! Resmen açıkladı

Son dakika - Fenerbahçede Erol Buluttan Mesut Özil hamlesi

    Mustafa Cengiz: Taraftarda öyle bir hava var ki, sanki dayak yemişiz
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu sürprizi!
      Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu sürprizi!
    2. Viranşehir kortuna kavuştu
      Viranşehir kortuna kavuştu
    3. Ahmet Ağaoğlu: 'Gözüm arkada kalmayacak'
      Ahmet Ağaoğlu: 'Gözüm arkada kalmayacak'
    4. Fenerbahçe'de yeni golcü Valencia!
      Fenerbahçe'de yeni golcü Valencia!
    5. F.Bahçe'nin rakibi Fatih Karagümrük!
      F.Bahçe'nin rakibi Fatih Karagümrük!
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Beşiktaş'ta mecburen farklı 11!

    Son dakika - Beşiktaş'ta mecburen farklı 11!

    Son dakika - Mustafa Cengiz'den Arda Turan ve Fenerbahçe tepkisi!

    Son dakika - Mustafa Cengiz'den Arda Turan ve Fenerbahçe tepkisi!

    Neymar'ın doğum günü sakatlığı

    Neymar'ın doğum günü sakatlığı

    Son dakika - Trabzonspor, Gaziantep karşısında! Muhtemel 11'ler...

    Son dakika - Trabzonspor, Gaziantep karşısında! Muhtemel 11'ler...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet