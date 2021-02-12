• 12 Şubat 2021 - 14:40 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi | Fenerbahçe'den son dakika Perotti kararı! Resmen açıkladı
Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde Roma'dan takıma katılan Diego Perotti için karar verildi. Arjantinli yıldız ile ilgili resmi açıklamayı sportif direktör Emre Belözoğlu duyurdu...
• 12 Şubat 2021 - 14:40 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Süper Lig'in 25. haftasında yarın saat 19:00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük takımına konuk olacak. Sarı lacivertliler oynadıkları 23 maçta topladıkları 48 puanla ligde 3.sırada. Süper Lig'de 1. sıradaki Galatasaray ile 2. sıradaki Beşiktaş'la puanlar eşit.
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TRANSFERE DAMGA VURDU
Ara transfer döneminde dünya yıldızı Mesut Özil ve Başakşehir'in yıldızı İrfan Can'ı kadrosuna katarak büyük ses getiren Fenerbahçe'de dün Sportif direktör Emre Belözoğlu basın mensupları ile bir araya geldi. Belözoğlu birçok konuya açıklık getirdi.
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EROL BULUT'A DESTEK
2 maç üst üste kaybeden Fenerbahçe'de gözler Erol Bulut'taydı. Fenerbahçe'de sportif Direktörü Emre Belözoğlu yaptığı açıklama ile 46 yaşındaki teknik adama destek çıktı. Belözoğlu; 'Hocamızla sürekli istişare halindeyiz, sürekli konuşuyoruz, fikir alışverişi yapıyoruz. Biz bu yola sen, ben değil biz olacağız diyerek çıktık ve bundan hiç sapmadık. Birbirine inanan, güvenen bir elinize Bu ekip ruhu takımımıza performans ve oyun anlamında da olumlu etki yapacak.' dedi.
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PEROTTI AÇIKLAMASI
Fenerbahçeli taraftarların geleceği konusunda en çok merak ettikleri isimlerden biri de Diego Perotti. Fenerbahçe'nin başarılı sportif direktörü Emre Belözoğlu Arjantinli yıldızın geleceği ile ilgili şu sözleri sarfetti.
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'DESTEK OLUYORUZ'
Elimizden geldiği kadar Perotti’ye destek olduğumuzu düşünüyorum. Sezon sonunda ne olacağına birlikte karar vereceğiz. Zor bir ameliyat oldu. Oynamadığı için üzülen, karakterli bir oyuncu. Ben de bilirim o psikolojiyi, bir futbolcu içinzor bir süreç. Sezon sonunda Diego Perotti konusunda süreç netleşir.'
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