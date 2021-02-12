Son dakika haberi | Fenerbahçe'den son dakika Perotti kararı! Resmen açıkladı

EROL BULUT'A DESTEK 2 maç üst üste kaybeden Fenerbahçe'de gözler Erol Bulut'taydı. Fenerbahçe'de sportif Direktörü Emre Belözoğlu yaptığı açıklama ile 46 yaşındaki teknik adama destek çıktı. Belözoğlu; 'Hocamızla sürekli istişare halindeyiz, sürekli konuşuyoruz, fikir alışverişi yapıyoruz. Biz bu yola sen, ben değil biz olacağız diyerek çıktık ve bundan hiç sapmadık. Birbirine inanan, güvenen bir elinize Bu ekip ruhu takımımıza performans ve oyun anlamında da olumlu etki yapacak.' dedi.