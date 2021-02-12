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• 12 Şubat 2021 - 14:40 • Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Fenerbahçe'den son dakika Perotti kararı! Resmen açıkladı

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde Roma'dan takıma katılan Diego Perotti için karar verildi. Arjantinli yıldız ile ilgili resmi açıklamayı sportif direktör Emre Belözoğlu duyurdu...

• 12 Şubat 2021 - 14:40 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Süper Lig'in 25. haftasında yarın saat 19:00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük takımına konuk olacak. Sarı lacivertliler oynadıkları 23 maçta topladıkları 48 puanla ligde 3.sırada. Süper Lig'de 1. sıradaki Galatasaray ile 2. sıradaki Beşiktaş'la puanlar eşit.

2TRANSFERE DAMGA VURDU

TRANSFERE DAMGA VURDU

Ara transfer döneminde dünya yıldızı Mesut Özil ve Başakşehir'in yıldızı İrfan Can'ı kadrosuna katarak büyük ses getiren Fenerbahçe'de dün Sportif direktör Emre Belözoğlu basın mensupları ile bir araya geldi. Belözoğlu birçok konuya açıklık getirdi.

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EROL BULUT'A DESTEK

2 maç üst üste kaybeden Fenerbahçe'de gözler Erol Bulut'taydı. Fenerbahçe'de sportif Direktörü Emre Belözoğlu yaptığı açıklama ile 46 yaşındaki teknik adama destek çıktı. Belözoğlu; 'Hocamızla sürekli istişare halindeyiz, sürekli konuşuyoruz, fikir alışverişi yapıyoruz. Biz bu yola sen, ben değil biz olacağız diyerek çıktık ve bundan hiç sapmadık. Birbirine inanan, güvenen bir elinize Bu ekip ruhu takımımıza performans ve oyun anlamında da olumlu etki yapacak.' dedi.

4PEROTTI AÇIKLAMASI

PEROTTI AÇIKLAMASI

Fenerbahçeli taraftarların geleceği konusunda en çok merak ettikleri isimlerden biri de Diego Perotti. Fenerbahçe'nin başarılı sportif direktörü Emre Belözoğlu Arjantinli yıldızın geleceği ile ilgili şu sözleri sarfetti.

5PROTOKOL YAPACAĞIZ

'PROTOKOL YAPACAĞIZ'

Belözoğlu; 'Diego Perotti ameliyat oldu. Biz oyuncu ile kulübümüz koruyacak şekilde bir sözleşme imzalamıştık. Menajerleriyle görüşüyoruz, bir protokol yapmayı düşünüyoruz. Kafamızda bazı şeyler var.

6DESTEK OLUYORUZ

'DESTEK OLUYORUZ'

Elimizden geldiği kadar Perotti’ye destek olduğumuzu düşünüyorum. Sezon sonunda ne olacağına birlikte karar vereceğiz. Zor bir ameliyat oldu. Oynamadığı için üzülen, karakterli bir oyuncu. Ben de bilirim o psikolojiyi, bir futbolcu içinzor bir süreç. Sezon sonunda Diego Perotti konusunda süreç netleşir.'

74 AY SAHADALARDAN UZAK

4 AY SAHADALARDAN UZAK

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Perotti geçtiğimiz haftalarda ameliyat olup İstanbul'a geri dönmüştü. Arjantinli yıldızın sahalardan en az 4 ay uzak alması bekleniyor. Yıldız oyuncu fizyoterapi dönemi ülkesine geri dönmüştü.

8YENİ SEZONDA DEVAM

YENİ SEZONDA DEVAM

Fenerbahçe'de bu süreçte Samuel Osayi'yi kadrosuna katmıştı. 4 ay sahalardan uzak kalacak olan Diego Perotti'nin sarı lacivertli ekipte geleceği de belli oldu. Fenerbahçe gelecek sezon Arjantinli yıldızdan faydalanmak istiyor.

94 MAÇTA 3 GOL

4 MAÇTA 3 GOL

Bu sezon sarı lacivertli ekiple sadece 4 maça çıkan 32 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti 3 gole imza atıp adından söz ettirmişti.

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