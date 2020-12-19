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19.12.2020 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Pelkas kararı! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de Gaziantep ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan sürpriz Pelkas tercihi geldi.

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Pelkas kararı! Muhtemel 11'ler...
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Teknik direktör Erol Bulut kötü gidişata çare arıyor. Bu çerçevede Pelkas’ın orta sahaya çekilmesi ihtimali doğdu. Daha önce Yunan futbolcuyu kanatta oynatacağını ifade eden Erol Bulut, bu haftaki taktik çalışmada Pelkas’ı orta sahanın merkezine çekebileceğinin sinyalini verdi. Konuyla ilgili kesin karar maç saatinde verilecek.

Son dakika - Fenerbahçede Erol Buluttan Pelkas kararı Muhtemel 11ler...

Formda Gaziantep
Ligde son dönemde sıkıntı yaşayan Fenerbahçe’nin aksine formda bir Gaziantep dikkat çekiyor. Sumudica ve ekibi, ligde bu sezon tek yenilgiyi Galatasaray’dan 3-1’le aldı ve ligin en az yenilen takımı.
Son 21 maçta 1 kez yenilen kırmızı-siyahlılar, evinde de 11 aydır kaybetmiyor. En son Ocak 2020’de Fenerbahçe’ye 2-0 kaybeden Gaziantep, son 19 maçının tamamında da gol atmayı başardı. Geçen hafta deplasmanda Başakşehir’i 2-1 yenen Gaziantep ekibi ligde 6. sırada bulunuyor ve bugün Fenerbahçe karşısında da 3 puan hesaplıyor.

Son dakika - Fenerbahçede Erol Buluttan Pelkas kararı Muhtemel 11ler...

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