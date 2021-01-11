Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan yayıncı kuruluşa tepki!
11.01.2021 - 15:18 |

Son dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan yayıncı kuruluşa tepki!

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ve oyunculardan Serdar Aziz, BB Erzurumspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa tepki gösterdiler.

Son dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan yayıncı kuruluşa tepki!
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 18. haftasındaki BB Erzurumspor maçı öncesi yaptığı açıklamada yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

Bulut, "Son iki günde Fenerbahçe ailesine, adil olmayan bir durum uygulanmakta. Yayıncı kuruluşun tarafsız ve adil olması gerektiğini düşünmekteyiz ama hiçbir durumda bunu görmemekteyiz. Şu an burada mecburiyetten konuşuyoruz. Bunun gelecekte değişmesini daha adil, tarafsız olmasını, ilerlemesi gerektiğini istiyoruz. Bunu biz maalesef hiçbir anlamda göremiyoruz ve bu bizi üzüyor" dedi.

Tecrübeli teknik adam, yayıncı kuruluşun röportajını soru almadan bitirdi.

Serdar Aziz de tepki gösterdi

Yayıncı kuruluşun spikerinin maç öncesinde sorduğu "Nasıl bir maç olacak" sorusuna Serdar Aziz, "Maçı konuşmayacağım. Sezon başından bugüne kadar, yayıncı kuruluşun bizle alakalı neler yapmak istediğini anlamış değiliz. Fenerbahçe çok büyük bir camiadır. Bizim sadece beklediğimiz adil ve tarafsız bir yayıncı kuruluş. Cevabımızı sahada vereceğiz" yanıtını verdi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! 5 isim gönderiliyor...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Aytaç Kara, Galatasaray ile anlaşma sağladı!

 

Son dakika | Fenerbahçede Erol Buluttan yayıncı kuruluşa tepki

    Yusuf Yazıcı paylaştı! Rap müzikle motive oluyor...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. TFF ve Kulüpler Birliği bir araya geliyor
      TFF ve Kulüpler Birliği bir araya geliyor
    2. Erol Bulut'tan yayıncı kuruluşa tepki!
      Erol Bulut'tan yayıncı kuruluşa tepki!
    3. Oğulcan kadroya alındı!
      Oğulcan kadroya alındı!
    4. Aktif çocuklarla sağlıklı yarınlar
      Aktif çocuklarla sağlıklı yarınlar
    5. Göztepe'de teknik direktör açıklaması
      Göztepe'de teknik direktör açıklaması



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aytaç Kara, Galatasaray ile anlaşma sağladı!

    Aytaç Kara, Galatasaray ile anlaşma sağladı!

    53 yaşındaki Japon futbolcu Miura'ya yeni sözleşme

    53 yaşındaki Japon futbolcu Miura'ya yeni sözleşme

    Rıza Çalımbay: İyi bir hava yakaladık

    Rıza Çalımbay: İyi bir hava yakaladık

    Trabzonspor'da gözler gidecek oyuncularda

    Trabzonspor'da gözler gidecek oyuncularda

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet