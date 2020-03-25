25.03.2020 - 14:46 |
Son dakika | Fenerbahçe'de futbolcular corona virüs testine girecek
Sarı lacivertli takımın futbolcuları ve personeli koronavirüs testine girmek için Samandıra'ya gitti.
Fenerbahçe'de detaylı koronavirüs testi gerçekleştirilecek. TRT SPOR'un haberine göre, sarı lacivertli takımın futbolcuları ve personeli koronavirüs testine girmek için Samandıra'ya gitti.
Max Kruse'nin paylaşımı;
Fenerbahçe'nin Alman futbolcu Max Kruse, corona virüs testine girmeden önce bir paylaşım yaptı. Kruse paylaşımında, "Ama öncelikle korona testi." ifadesini kullandı.