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25.03.2020 - 14:46 |

Son dakika | Fenerbahçe'de futbolcular corona virüs testine girecek

Sarı lacivertli takımın futbolcuları ve personeli koronavirüs testine girmek için Samandıra'ya gitti.

Son dakika | Fenerbahçe'de futbolcular corona virüs testine girecek

Fenerbahçe'de detaylı koronavirüs testi gerçekleştirilecek. TRT SPOR'un haberine göre, sarı lacivertli takımın futbolcuları ve personeli koronavirüs testine girmek için Samandıra'ya gitti.

Max Kruse'nin paylaşımı;

Fenerbahçe'nin Alman futbolcu Max Kruse, corona virüs testine girmeden önce bir paylaşım yaptı. Kruse paylaşımında, "Ama öncelikle korona testi." ifadesini kullandı.

Son dakika | Fenerbahçede futbolcular corona virüs testine girecek

Son dakika | Fenerbahçede futbolcular corona virüs testine girecek

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