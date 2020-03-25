Son dakika | Fenerbahçe'de futbolcular corona virüs testine girecek

Fenerbahçe'de detaylı koronavirüs testi gerçekleştirilecek. TRT SPOR'un haberine göre, sarı lacivertli takımın futbolcuları ve personeli koronavirüs testine girmek için Samandıra'ya gitti.

Max Kruse'nin paylaşımı;

Fenerbahçe'nin Alman futbolcu Max Kruse, corona virüs testine girmeden önce bir paylaşım yaptı. Kruse paylaşımında, "Ama öncelikle korona testi." ifadesini kullandı.