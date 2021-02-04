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04.02.2021 - 19:34 |

Son dakika - Fenerbahçe'de Galatasaray öncesi 5 eksik!

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

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Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü derbide Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve istasyon çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi. 

Uzun süreli sakatlığı bulunan Diego Perotti'nin yanı sıra tedavilerine devam edilen Luiz Gustavo, Dimitrios Pelkas, Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci, antrenmana katılmadı. 

Dinlendirildikleri belirtilen Caner Erkin ve Serdar Aziz de idmanda yer almadı. 

Öte yandan Mame Thiam, Enner Valencia, Nazım Sangare, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş ve Attila Szalai, antrenmanın ilk bölümünde yardımcı antrenör Mehmet Aurelio eşliğinde düz koşu yaptı. 

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Son dakika - Fenerbahçede Galatasaray öncesi 5 eksik

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