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25.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de gözler Szalai’de! Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe’nin yeni transferi Attila Szalai, Kayserispor maçının kadrosunda yer alacak.

Son dakika - Fenerbahçe'de gözler Szalai’de! Muhtemel 11'ler...
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Fenerbahçe’nin yeni transferi Attila Szalai, Kayserispor maçının kadrosunda yer alacak. Hafta arasında lisansı çıkarılan Macar futbolcu, özellikle Tisserand’ın sakatlığı nedeniyle kadroda bulunacak. Takımla bir süredir idmanlara çıkan 22 yaşındaki genç stoper, teknik direktör Erol Bulut’un şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

Son dakika - Fenerbahçede gözler Szalai’de Muhtemel 11ler...

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