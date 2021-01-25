25.01.2021 - 07:00 |
Son dakika - Fenerbahçe'de gözler Szalai’de! Muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe’nin yeni transferi Attila Szalai, Kayserispor maçının kadrosunda yer alacak.
Fenerbahçe’nin yeni transferi Attila Szalai, Kayserispor maçının kadrosunda yer alacak. Hafta arasında lisansı çıkarılan Macar futbolcu, özellikle Tisserand’ın sakatlığı nedeniyle kadroda bulunacak. Takımla bir süredir idmanlara çıkan 22 yaşındaki genç stoper, teknik direktör Erol Bulut’un şans vermesi durumunda forma giyebilecek.
Mesut Özil'in Alexandre Lacazette'e Yaptığı Asist