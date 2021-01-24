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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Mesut Özil imzayı attı, Fenerbahçe'de ilk idmanına çıktı!
24.01.2021 - 18:07 |

Son dakika | Mesut Özil imzayı attı, Fenerbahçe'de ilk idmanına çıktı!

Fenerbahçe'nin bonservis bedeli ödemeden 3.5 yıllık sözleşme imzalattırdığı Mesut Özil, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. Takım arkadaşlarıyla tanışan dünyaca ünlü yıldız "Çok mutluyum geldiğim için. Gerçekten bir Fenerbahçeli olarak her zaman hayalimdi. O hayal bugün gerçek oldu" dedi.

Son dakika | Mesut Özil imzayı attı, Fenerbahçe'de ilk idmanına çıktı!
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Fenerbahçe'nin 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı Mesut Özil, ilk antrenmanına çıktı.

Takım arkadaşlarıyla tanışan dünyaca ünlü yıldız, antrenman öncesi yaptığı açıklamada "Çok mutluyum geldiğim için. Gerçekten bir Fenerbahçeli olarak her zaman hayalimdi. O hayal bugün gerçek oldu.

Son dakika | Mesut Özil imzayı attı, Fenerbahçede ilk idmanına çıktı

"İnşallah başarılı bir sezon geçireceğiz"

Çok uğraştık. Allah nasip etti. İnşallah başarılı bir sezon geçireceğiz" dedi. 

Erol Bulut: Ona yardımcı olmaya çalışın

Teknik direktör Erol Bulut ise "Hakkında bir şey söylemeye gerek yok, benden daha iyi biliyorsunuz. Aramıza hoş geldin, hayırlı uğurlu olsun. Ona yardımcı olmaya çalışın. İyi bir birliktelik olacak. Ailemize hoş geldin" dedi.

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