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27.12.2020 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de koronavirüs hesapları alt üst etti!

Bu haftayı ‘bay’ geçen Fenerbahçe, 4 Ocak’taki Kasımpaşa maçına tam kadro çıkmaya hazırlanırken koronvirüs şoku yaşandı. 3 futbolcusunun testi pozitif gelen sarı-lacivertlilerde bir kez daha hesaplar şaştı

Son dakika - Fenerbahçe'de koronavirüs hesapları alt üst etti!
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Medipol Başakşehir’i 4-1 yenerek rahat bir nefes alan Fenerbahçe, bu haftayı da ‘bay’ geçerek toparlanma şansı bulacaktı. Ancak hesaplar uymadı ve koronavirüs şoku bir kez daha hesapları karıştırdı.

Bu haftayı maç yapmadan geçecek olan sarı-lacivertlilerde 4 Ocak’ta oynanacak Kasımpaşa mücadelesine kadar sakat ve eksiklerin dönmesi bekleniyordu. Ligin 16. haftasına tam kadro girmeyi hedefleyen teknik heyetin hesapları 3 futbolcunun testinin pozitif çıkmasıyla yine şaştı.

Her ne kadar izolasyon ve karantina süresi 10 güne düşse de Kasımpaşa karşılaşmasına bu 3 isim yetişemeyecek. Sezonun ilk haftasından itibaren sakatlık, ceza ve hastalık gibi sorunlardan yakasını kurtaramayan ve hiç tam kadro sahaya çıkamayan Fenerbahçe’de bir kez daha planlar baştan yapılacak.
Buna karşın sakatların dönecek olması bir nebze olsun rahatlık sağlayacak. Sakatlığı atlatması beklenen Perotti, Samatta ve Valencia gibi isimlerle cezası biten Pelkas ile karantina süreci sona erecek Ozan Tufan takıma dönebilecek. Ayrıca Sosa ve Gökhan Gönül gibi isimlerin de tam olarak hazırlanması mümkün olacak. Teknik direktör Erol Bulut başka sakatlık ya da hastalık olmaması halinde ideale yakın 11’ini kuracak. Testleri pozitif çıkan 3 ismin karantina süreçlerinin tamamlanıp, sağlıklı olmaları durumunda 17. haftadaki kritik Alanyaspor maçıyla beraber esas ilk 11 sahaya sürülebilecek.

Son dakika - Fenerbahçede koronavirüs hesapları alt üst etti

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Son dakika - Fenerbahçe'de 3 futbolcuda koronavirüs testi pozitif çıktı!

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