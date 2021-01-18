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18.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de marka beklentisi! Mesut Özil...

Fenerbahçe’de Mesut Özil heyecanı yaşanıyor, ünlü oyuncunun uluslararası boyutta büyük bir etki göstermesi bekleniyor

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Sarı-lacivertliler yıllardır kurulan bir hayali gerçeğe dönüştürüyor. Dünya çapındaki yıldızın takıma katılmasıyla hem saha içi hem de saha dışında büyük bir yarar sağlaması planlanıyor. Bir marka olan Özil’in her anlamda kulübe değer katması hedefleniyor.

Fenerbahçe’de büyük bir hayal gerçeğe dönüştü. Mesut Özil transferiyle dünya çapında ses getirildi. Tüm bunların ışığında Mesut Özil transferi Fenerbahçe’ye sadece saha içinde kazandırmayacak. Dünyanın dört bir yanında tanınan yıldız futbolcu Fenerbahçe’nin yüzü olacak.
Sarı-lacivertlilerin planlarında Özil’in bu popülaritesinden yararlanmak bulunuyor. Bunu gerçekleştirmek içinse öncelikle takımın bu sene şampiyon olması gerekiyor.
Bu sayede yıllardır uzak kalınan Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılacak, Mesut’un tecrübesinin ve yeteneğinin yanısıra marka bir isim olmasından da yararlanılacak.
Sarı-lacivertlilerde sportif başarısının yanında bu tip önemli uluslararası yıldızlara ihtiyacı var.
Bu nedenle kulübün planlarında dünyanın birçok yerinde bulunan Mesut Özil hayranlarına Fenerbahçe markasını tanıtma hedefi yer alıyor.

Son dakika - Fenerbahçede marka beklentisi Mesut Özil...

2008 yılından bu yana Şampiyonlar Ligi’nde uzak kalan sarı-lacivertliler uluslararası alandaki bu açığı kapamaya çalışacak. Kendi markasına yatırım yapan 32 yaşındaki yıldız bir yandan da sarı-lacivertli kulübün markasına değer katacak.
Yapılacak işbirlikleri ve sponsorluk anlaşmalarının yanına sportif başarı da eklenirse farklı ülkeler ve kıtalardan milyonlarca kişiye ulaşılacak.  Bir anlamda Mesut Özil, Fenerbahçe’nin uluslararası alanda yüzü olacak.

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