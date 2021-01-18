Son dakika - Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil İstanbul'da! "Gururla taşıyacağım Fenerbahçe formasını"

Fenerbahçelilerin transferini günlerdir beklediği Mesut Özil imza için Londra'dan özel uçakla İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcu ilk açıklamasında çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Bir rüya benim için de gerçekleşiyor" dedi.

Sarı-lacivertli taraftarların heyecanla yolunu gözlediği Mesut Özil'in transferi artık resmiyet kazanıyor. İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere, kendisini Londra'dan almaya giden uçakla saat 22.13'te hareket etti.

YILDIZ OYUNCU VE AİLESİ ÖZEL UÇAKLA GELDİ

Özil Ailesi'ni taşıyan özel uçak saat 01.05'te İstanbul'a indi. Eşi Amine Gülşe ve kızı Eda Özil ile Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen yıldız oyuncuyu, sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Emre Belözoğlu ve kulüp yetkilileri karşıladı. Mesut Özil ve ailesi, kendilerini karşılamaya gelenlerle kısa süre sohbet ettikten sonra havalimanından ayrıldı.

KARANTİNA SÜRECİ DEVAM EDECEK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Londra'da son 4 günü karantinada geçiren deneyimli oyuncu, İngiltere'de iki kez Kovid-19 testi yaptırdı ve ikisinin de sonucu negatif çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın prosedürleri gereği toplam 10 gün karantinada kalması gereken Mesut Özil ve ailesi, İstanbul'da karantinaya devam edecek. Özil Ailesi, 6 gün daha izole bir şekilde sürecin sona ermesini bekleyecek. Yıldız oyuncunun karantina sürecini tamamladıktan sonra sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

HAVADA REKOR TAKİP

Fenerbahçe'nin dün akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladığı ve süreci ilerletmek için İstanbul'a getirdiğini bildirdiği Mesut Özil, taraftarları harekete geçirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Özil ve ailesini getiren uçağın rotasını internetten takip etti. Uçakları uydu üzerinden gösteren uygulamadan anlık takipler bir ara 112 bin kişiye çıktı. Bu sayı şu ana kadar merakla takip edilen uçaklar için bir rekor olarak not düşüldü.

"BİR RÜYA BENİM İÇİN DE GERÇEKLEŞİYOR"

Mesut Özil, terminalde kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bana destek veren herkesten Allah razı olsun. İnşallah sahada bunun karşılığını veririm. Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor. İnşallah takım arkadaşlarımla başarılı olacağız. İnşallah her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

BELÖZOĞLU: "MESUT İLE BÜYÜK KUPALAR KAZANACAĞIZ İNŞALLAH"

Sportif Direktör Emre Belözoğlu ise, "Allah izin verirse hep beraber nice kupalar kazanacağımız seneler yaşarız. Mesut Özil, dünya futbolunun görmüş olduğu en büyük yıldızlardan birisi. İyi ve güçlü bir takımımız var. Mesut ile büyük kupalar kazanacağız inşallah. " ifadelerini kullandı.

Mesut'un eşi Amine Gülşe ise, "Çok mutluyuz. Ülkemize döndük. Şükürler olsun. Mesut Özil'in zaten çok sevdiği kulüp Fenerbahçe. Gururluyuz. Hayırlısı olsun hepimiz için." dedi.







F.BAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

FIFA, Mesut Özil-Fenerbahçe transferini sayfasında paylaştı

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i İstanbul'a getirmesi, dünya basınında büyük yankı uyandırırken, FIFA da bu gelişmeyi sayfasına taşıdı. Sarı-lacivertli kulübün, Mesut'un uçağa binerken çektirdiği fotoğraf ile yaptığı; "Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil’i İstanbul'a getiriyor" bilgilendirmesini, FIFA da sosyal medya hesabında yer verdi. 13 milyon takipçili FIFA'nın bu gönderisine sporseverler büyük ilgi gösterdi.

MESUT KONUŞTU

NTV canlı yayınına bağlanan Mesut Özil, "Allaha şükürler olsun ki Fenerbahçe oldu. Çok mutluyum. Bir Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. Gururla taşıyacağım Fenerbahçe formasını!" dedi.

"Bayadır maç oynamıyorum. Fizik olarak fitim. Bir sorun yok. Bu akşam ailemle İstanbul'a geleceğim. Uçuş saati tam belli değil. Akşam üstü orada olurum. Tam bilmiyorum, burası 3 saat önde galiba."

"Bu gece Fenerbahçe için İstanbul'dayım inşallah."

MESUT'TAN 67 PAYLAŞIMI

Fenerbahçe ile transferi konusunda prensipte anlaşan Mesut Özil, sosyal medya hesabından '67' numara paylaşımı yaptı.

Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından '67' paylaşımı yaptı. Özil, memleketi Zonguldak'ın plakası olan '67' numarayla adeta sarı-lacivertlilerde giyeceği forma numarası konusunda da mesaj verdi.

İBRAHİM KALIN'DAN MESUT ÖZİL'E 'HOŞ GELDİN'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da resmi Twitter hesabından Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'e hoş geldin mesajı paylaştı. Yıldız oyuncunun paylaşımını alıntılayan Kalın; 'Evine, yurduna hoş geldin sevgili Mesut Özil' yazdı.

İşte Kalın'ın o paylaşımı;