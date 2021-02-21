Son dakika - Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Dimitris Pelkas heyecanı!

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Sezonun ilk yarısında sarı-lacivertlilerin yıldızı olan Dimitris Pelkas ile Karagümrük maçında ilk kez 11’de yer alan Mesut Özil nihayet yan yana geliyor. Sakatlığını atlatan Pelkas ile artık kadroya adını yazdıran Özil’in bugünkü 90 dakikada takımın anahtar isimleri olması planlanıyor.

Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Dimitris Pelkas heyecanı yaşanıyor.

Takımın ofansif anlamdaki etkisiz oyununun sona ermesi için bu ikilinin bir arada oynaması bekleniyor. Ligin ilk yarısında Mesut Özil henüz takımda yok iken Pelkas hücum aksiyonlarında oyun liderliğini tek başına yapmaya çalışıyordu.

Son Karagümrük maçında ise Özil ilk 11’deydi. Pelkas ise sakatlığı sebebiyle bu maçta takımda değildi. İkili ilk kez beraber bugünkü Göztepe maçında sahada olacak.

Dünya futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yaratıcı orta sahalardan biri olan Mesut, imza töreninde yaptığı açıklamada takımda en çok beğendiği ismin Pelkas olduğunu ifade etmişti.

Bu hafta Mesut ve Pelkas ikilisi ilk kez gerçek anlamda birlikte çalışabildi.

Taktik çalışmalardaki uyumu teknik heyeti memnun ederken ikilinin Samandıra’daki bu performansını bugünkü maçta da sahaya yansıtması hedefleniyor.

Mesut yine oyunun merkezinde yer alacak. Daha önce bu bölgede Pelkas forma giyiyordu.

Mesut Özil’in gelişiyle Pelkas kanatta maça başlayacak. Ancak ikilinin karşılaşma esnasında zaman zaman yer değiştireceği ifade edildi.

Enner Valencia’nın ileri uçta, Osayi-Samuel’in de kanatta görev yapacağı bugünkü 90 dakikada sarı-lacivertliler ilk kez ofansif anlamda bir maça bu kadar güçlü çıkacak.