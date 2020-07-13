Son dakika | Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç menisküs ameliyatı oldu

Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Mevlüt Erdinç'ten geldi... Sağ dizinde menisküs yırtığı olan golcü futbolcu ameliyat oldu.





İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Futbolcumuz Mevlüt Erdinç'in antrenmanlarda ağrı hissetmesi üzerine yapılan tetkikler sonucu sağ dizinde menisküs yırtığı ve meniskal kist tespit edilmiştir. Oyuncumuz sponsor hastanemiz olan Liv Hospital'de başarılı bir ameliyat geçirmiştir."