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13.07.2020 - 16:56 |

Son dakika | Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç menisküs ameliyatı oldu

Sarı-lacivertli kulüp, sağ dizinde menisküs yırtığı olan golcü futbolcunun ameliyat olduğunu açıkladı.

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Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Mevlüt Erdinç'ten geldi... Sağ dizinde menisküs yırtığı olan golcü futbolcu ameliyat oldu.

Son dakika | Fenerbahçede Mevlüt Erdinç menisküs ameliyatı oldu

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Futbolcumuz Mevlüt Erdinç'in antrenmanlarda ağrı hissetmesi üzerine yapılan tetkikler sonucu sağ dizinde menisküs yırtığı ve meniskal kist tespit edilmiştir. Oyuncumuz sponsor hastanemiz olan Liv Hospital'de başarılı bir ameliyat geçirmiştir."

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