13.07.2020 - 16:56 |
Son dakika | Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç menisküs ameliyatı oldu
Sarı-lacivertli kulüp, sağ dizinde menisküs yırtığı olan golcü futbolcunun ameliyat olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Mevlüt Erdinç'ten geldi... Sağ dizinde menisküs yırtığı olan golcü futbolcu ameliyat oldu.
İşte kulüpten yapılan açıklama:
"Futbolcumuz Mevlüt Erdinç'in antrenmanlarda ağrı hissetmesi üzerine yapılan tetkikler sonucu sağ dizinde menisküs yırtığı ve meniskal kist tespit edilmiştir. Oyuncumuz sponsor hastanemiz olan Liv Hospital'de başarılı bir ameliyat geçirmiştir."