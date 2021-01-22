Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son Dakika | Fenerbahçe'de Tisserand şoku!
22.01.2021 - 08:40 |

Son Dakika | Fenerbahçe'de Tisserand şoku!

Fenerbahçe'nin sezon başında Bundesliga'dan transfer ettiği Demokratik Kongolu stoper Tisserand, dün sahayı sedyeyle terk etmişti.

Son Dakika | Fenerbahçe'de Tisserand şoku!
ABONE OL

Demokratik Kongolu stoper, 8. dakikada sakatlanınca oyunu sedye ile terk etti. Fenerbahçe'nin stoperi Marcel Tisserand maçın hemen başında sol bacak arka adalesinde ağrı hissedince oyuna devam edemedi.

Sahayı sedye ile terk eden Demokratik Kongolu futbolcu, 8. dakikada yerini Mauricio Lemos'a bıraktı. Tisserand'ın durumunun bugün yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacağı belirtildi.

28 yaşındaki futbolcu, ligde 17 maçta forma giyerken sarı-lacivertli takıma 1 gol ve 1 asistlik katkı yapmıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
ÖZEL | Galatasaray İrfan Can Kahveci'yi istedi! Mesut Özil gerçeği ortaya çıktı

Son Dakika | Fenerbahçede Tisserand şoku

Mustafa Dalcı: "İyi bir oyunla kazandığımız için çok mutluyum"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe'de Tisserand şoku!
    Fenerbahçe'de Tisserand şoku!
  2. 'Suratımıza yumruk yedik'
    'Suratımıza yumruk yedik'
  3. Euro 2021’e virüs ayarı!
    Euro 2021’e virüs ayarı!
  4. Atakan transferinde flaş gelişme!
    Atakan transferinde flaş gelişme!
  5. Beşiktaş'ın muhteşem üçlüsü
    Beşiktaş'ın muhteşem üçlüsü



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Cristiano Ronaldo tarih yazdı

Son dakika - Cristiano Ronaldo tarih yazdı

Son dakika - Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür’ün yerine Simone Edera!

Son dakika - Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür’ün yerine Simone Edera!

Son dakika - Onyekuru bugün İstanbul'a geliyor!

Son dakika - Onyekuru bugün İstanbul'a geliyor!

Avustralya Açık öncesi Carlos Bernardes kalp krizi geçirdi!

Avustralya Açık öncesi Carlos Bernardes kalp krizi geçirdi!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet