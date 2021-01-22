22.01.2021 - 08:40 |
Son Dakika | Fenerbahçe'de Tisserand şoku!
Fenerbahçe'nin sezon başında Bundesliga'dan transfer ettiği Demokratik Kongolu stoper Tisserand, dün sahayı sedyeyle terk etmişti.
Demokratik Kongolu stoper, 8. dakikada sakatlanınca oyunu sedye ile terk etti. Fenerbahçe'nin stoperi Marcel Tisserand maçın hemen başında sol bacak arka adalesinde ağrı hissedince oyuna devam edemedi.
Sahayı sedye ile terk eden Demokratik Kongolu futbolcu, 8. dakikada yerini Mauricio Lemos'a bıraktı. Tisserand'ın durumunun bugün yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacağı belirtildi.
28 yaşındaki futbolcu, ligde 17 maçta forma giyerken sarı-lacivertli takıma 1 gol ve 1 asistlik katkı yapmıştı.