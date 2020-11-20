Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Fenerbahçe'de yorgunluk endişesi!
20.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de yorgunluk endişesi!

Fenerbahçe’de çok sayıda oyuncunun milli takımda olması sebebiyle Gençlerbirliği maçı öncesi yorgunluk endişesi taşınıyor.

Son dakika - Fenerbahçe'de yorgunluk endişesi!
ABONE OL

Süper Lig’de yarın saat 16.00’da Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak Fenerbahçe’de çok sayıda oyuncunun milli takımda olması sebebiyle yorgunluk endişesi taşınıyor. Milli arada takımın büyük bölümü ülkelerinin formasını giydi.
Dolasıyla milli ara sonrası çıkılacak ilk maça sarı -lacivertliler gerçek anlamda tam kadro olarak hazırlanamadı.
Milli takımlardan dönen isimlerin yorgunluğu sebebiyle gerçek anlamda bugün bir çalışma yapılabilecek.

Son dakika - Fenerbahçede yorgunluk endişesi

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Fenerbahçe'nin Pelkas taktiği Aston Villa'ya örnek oldu!

Türk Futbolunun Yükselen Değeri: Erol Bulut

Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Tosic için resmi açıklama!
    Tosic için resmi açıklama!
  2. Ruiz'den olay itiraf!
    Ruiz'den olay itiraf!
  3. "Göreve hazırız"
    "Göreve hazırız"
  4. "Herkesi kendine hayran bıraktı"
    "Herkesi kendine hayran bıraktı"
  5. Utku yetişemezse 16’lık Emre kalede!
    Utku yetişemezse 16’lık Emre kalede!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den Abdullah Avcı ve Fikret Orman açıklaması! 'Yazık!'

Son dakika - Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den Abdullah Avcı ve Fikret Orman açıklaması! 'Yazık!'

Son dakika - Fenerbahçe'de yorgunluk endişesi!

Son dakika - Fenerbahçe'de yorgunluk endişesi!

Son dakika - Trabzonspor, Abdullah Avcı ile çıkışa geçmek istiyor!

Son dakika - Trabzonspor, Abdullah Avcı ile çıkışa geçmek istiyor!

Son dakika - Sergen Yalçın: ‘Beşiktaş’a yakışan mücadele istiyorum’

Son dakika - Sergen Yalçın: ‘Beşiktaş’a yakışan mücadele istiyorum’

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet