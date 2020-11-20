Son dakika - Fenerbahçe'de yorgunluk endişesi!

Süper Lig’de yarın saat 16.00’da Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak Fenerbahçe’de çok sayıda oyuncunun milli takımda olması sebebiyle yorgunluk endişesi taşınıyor. Milli arada takımın büyük bölümü ülkelerinin formasını giydi.

Dolasıyla milli ara sonrası çıkılacak ilk maça sarı -lacivertliler gerçek anlamda tam kadro olarak hazırlanamadı.

Milli takımlardan dönen isimlerin yorgunluğu sebebiyle gerçek anlamda bugün bir çalışma yapılabilecek.

Türk Futbolunun Yükselen Değeri: Erol Bulut