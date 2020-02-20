SON DAKİKA | Fenerbahçe'den açık oturum açıklaması

Yapılan açıklama şöyle:

TSYD’den yapılan açıklama ile ilgili davet, tarafımıza açıklamanın yapılmasını müteakiben ulaşmıştır. Herhangi bir istişare yapılmadan böyle bir girişimde bulunulmasını ve iletişiminin yapılmasını hiç şık karşılamadığımızı ve yadırgadığımızı belirtiriz.

Buna mukabil Türk futbolunun sorunlarını konuşmak üzere herkesin takvimine uyacak şekilde herhangi bir platformda kulüp başkanları ile birlikte yer almaya hazır olduğumuzu da bir kez daha ifade ediyoruz.