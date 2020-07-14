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14.07.2020 - 15:02 |

Son dakika | Fenerbahçe'den ayrılan Lauvergne Zalgiris'te

Zalgiris Kaunas, Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran Fransız pivot Joffrey Lauvergne ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Geçtiğimiz sezonda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Fransız pivot Joffrey Lauvergne ile Fenerbahçe Beko yollarını ayırmıştı. 

Yıldız oyuncunun yeni adresi Zalgiris Kaunas oldu. Lauvergne  1 yıllık sözleşme imzaladı...

Fenerbahçe Beko'da yeni sezon transfer çalışmaları sürerken, ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor. Başantrenör Zeljko Obradovic'in ayrılığı sonrası sırasıyla Egehan Arna, Gigi Datome ve Derrick Williams da takıma veda eden isimler olmuştu.

Son dakika | Fenerbahçeden ayrılan Lauvergne Zalgiriste

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