Son dakika - Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu açıklaması! Yeni görevi...

Fenerbahçe Kulübünde Emre Belözoğlu'nun yeni görevi, 28 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının 2020-2021 sezonu yapılanmasına dair Emre Belözoğlu ile teknik direktör Erol Bulut’un katılımıyla 28 Ekim Çarşamba günü birer toplantı ve imza töreni düzenleneceği bildirildi.

Emre Belözoğlu’nun yeni görevi ve sorumluluklarının açıklanacağı toplantının saat 14.00’te, Erol Bulut’un basın toplantısının ise saat 16.00’da Ülker Stadı 1907 Tribünü’nde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklama şu şekilde;

Futbol A Takımımızın 2020-2021 sezonu yapılanmasına dair Emre Belözoğlu ile Teknik Direktörümüz Erol Bulut’un katılımlarıyla 28 Ekim 2020 Çarşamba günü birer toplantı ve imza töreni düzenlenecektir.



Sayın Emre Belözoğlu’nun yeni görevi ve sorumluluklarının açıklanacağı toplantı saat 14.00’te,



Teknik Direktörümüz Sayın Erol Bulut’un basın toplantısı ise aynı gün saat 16.00’da Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleşecektir.



Her iki toplantı da basın mensuplarının katılımlarına açık olacaktır.



Tarih: 28 Ekim 2020



Saat:

14.00 Emre Belözoğlu Toplantı ve İmza Töreni

16.00 Erol Bulut Basın Toplantısı



Konum: Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü

Fenerbahçe'nin Yaşayan Efsanesi : Emre Belözoğlu