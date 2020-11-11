Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son Dakika: Fenerbahçe'den Samatta açıklaması
11.11.2020 - 12:57 |

Son Dakika: Fenerbahçe'den Samatta açıklaması

Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcusu Mbwana Samatta'nın milli maçta sakatlandığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Konyaspor maçında hafif bir sakatlık yaşadığından dolayı milli takımdan affını istediğini açıkladı.

ABONE OL

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

Oyuncumuz Samatta’nın milli maçta sakatlandığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Samatta son oynadığımız Konyaspor maçında hafif bir sakatlık yaşamış ve milli takımdan affını istemiştir. Ancak Tanzanya Milli Takımı ülkemizde kamp yaptığından dolayı milli takım antrenörü tarafından kampa çağrılmış ancak orada yapılan görüşme sonrası Türkiye’de kalması uygun görülmüştür.

Oyuncumuz bugünden itibaren Samandıra Can Bartu Tesislerinde çalışmalarına devam edecektir.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transferde büyük sürpriz! Arda ve Emre'nin ardından Atletico Madrid'e bir Türk daha...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe ara transferde Başakşehir'in yıldızını kadrosuna katıyor! İnanılmaz takas...

Son Dakika: Fenerbahçeden Samatta açıklaması

Maçın Hikayesi: Lorient 0-2 FC Nantes
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Kruse'ye hakaret dolu mektup
    Kruse'ye hakaret dolu mektup
  2. Galatasaray'da Kayserispor mesaisi
    Galatasaray'da Kayserispor mesaisi
  3. Ter Stegen Bayern yolcusu!
    Ter Stegen Bayern yolcusu!
  4. Dunston'ın ismi ölümsüzleşti
    Dunston'ın ismi ölümsüzleşti
  5. Milli maç öncesi Covid-19 testi pozitif!
    Milli maç öncesi Covid-19 testi pozitif!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son Dakika | Göztepe Başkanı Mehmet Sepil koronavirüse yakalandı

Son Dakika | Göztepe Başkanı Mehmet Sepil koronavirüse yakalandı

Son dakika | 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Türkiye'de

Son dakika | 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Türkiye'de

Son dakika | Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard'da Hofland kovuldu

Son dakika | Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard'da Hofland kovuldu

Son Dakika: Fenerbahçe'den Samatta açıklaması

Son Dakika: Fenerbahçe'den Samatta açıklaması

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet