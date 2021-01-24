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24.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'den transferde Atakan Müjde hamlesi!

Şimdiden 21 transfere imza atan Fenerbahçe’de bir imza daha gündeme geldi. Misli.com 2. Lig ekibi Pendikspor’da oynayan Atakan Müjde konusunda ciddi bir ilerleme kaydedildi.

Son dakika - Fenerbahçe'den transferde Atakan Müjde hamlesi!
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Transferde yoğun bir çalışma yürüten ve sezon genelinde şimdiden 21 transfere imza atan Fenerbahçe’de bir imza daha gündeme geldi. Misli.com 2. Lig ekibi Pendikspor’da oynayan Atakan Müjde konusunda ciddi bir ilerleme kaydedildi.
Orta sahanın ortasında oynayan 18 yaşındaki futbolcunun transfer edilip, kiraya verilmesi planlanıyor.
Öte yandan forvet hattında da Kemal Ademi’yi kiraya vermeyi düşünen, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Papiss Cisse ile de erken bir ayrılık ihtimalini değerlendiren Fenerbahçe, yeni bir golcü transferi daha hedefliyor. Ancak bunun için kadroda yer açıp, limit durumunun takip edileceği belirtildi.

Son dakika - Fenerbahçeden transferde Atakan Müjde hamlesi

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